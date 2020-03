Kilkanaście poprawek zgłoszą w poniedziałek do dwóch z trzech ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową senatorowie Koalicji Obywatelskiej - poinformował senator Bogdan Zdrojewski po niedzielnym spotkaniu on-line senatorów tego klubu.

W poniedziałek Senat ma debatować nad trzema ustawami wchodzącymi w skład tzw. tarczy antykryzysowej, która ma być odpowiedzią na kryzys wywołany epidemią koronawirusa. Zostały one uchwalone przez Sejm w nocy z piątku na sobotę i mają wesprzeć służbę zdrowia w zwalczaniu epidemii koronawirusa, a także zniwelować negatywne skutki tej epidemii dla polskiej gospodarki.

Senatorowie będą zajmować się nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (czyli tzw. specustawą). W tej ustawie są szczególne rozwiązania umożliwiające udzielanie pomocy w utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorcom w związku z epidemią.

Nowela ta wprowadza też zmiany w kodeksie wyborczym, rozszerzając katalog uprawnionych do głosowania korespondencyjnego o osoby podlegające w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji, a także o te, które najpóźniej w dniu wyborów skończyły 60 lat. Zmienia również ustawę o Radzie Dialogu Społecznego, dając premierowi prawo do dowolnego odwoływania członków RDS. Właśnie do tej ustawy - jak poinformował po niedzielnym spotkaniu senatorów KO senator Bogdan Zdrojewski - będzie najwięcej poprawek.

Jakie będą poprawki w Senacie?

Będą dotyczyły m.in. wykreślenia zmienionych przepisów Kodeksu wyborczego, a także przepisów ustawy o RDS. Będą też prowadzić do wzmocnienia samorządów w walce z epidemią, a także tak zmieniać przepisy specustawy koronawirusowej, by były one korzystniejsze dla przedsiębiorców i pracowników. Chodzi m.in. o danie możliwości zwolnienia na trzy miesiące ze składek na ZUS wszystkich przedsiębiorców, którzy na skutek epidemii odnotowali spadek przychodów w wysokości co najmniej 20 proc. w porównaniu do średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w 2019 r. (specustawa przewiduje zwolnienie ze składek na ZUS przez trzy miesiące dla firm zatrudniających do 9 pracowników oraz samozatrudnionych przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia).

Przyjęcie m.in. takich poprawek w Senacie rekomendował też w sobotę wieczorem zarząd PO.

"Senatorowie mieli przygotowanych około tysiąca poprawek, ale zależy nam na tym, żeby do poprawek Senatu zdążył jeszcze we wtorek ustosunkować się Sejm, by nowe przepisy mogły obowiązywać od kwietnia" - powiedział Zdrojewski, który koordynował w klubie prace nad przygotowywaniem poprawek.

W sumie więc poprawek klubu KO w Senacie będzie kilkanaście.

Sejm będzie musiał zebrać się ponownie

Oprócz specustawy będą też dotyczyć drugiej ustawy tarczy - o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Tutaj poprawki mają prowadzić do większego finansowania niektórych działań z zakresu ochrony zdrowia.

Najprawdopodobniej nie będzie natomiast poprawek klubu KO do trzeciego elementu paktu - nowelizacji ustawy o systemie instytucji rozwoju, rozszerzającej kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), tak by mógł sprawniej wspierać przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa.

W Senacie opozycja ma minimalną większość, ale oprócz 43 senatorów KO do opozycji zaliczanych jest trzech senatorów Koalicji Polskiej, dwóch senatorów Lewicy i trzech niezależnych (w sumie 51).

W przypadku przyjęcia przez senatorów poprawek do ustaw, ponownie będzie musiał zebrać się Sejm, by się do nich ustosunkować. Jeśli ustawy mają obowiązywać od 1 kwietnia, musiałby to zrobić we wtorek 31 marca.