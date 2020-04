Seniorzy a zakupy w internecie. To nie musi być trudne

Jeszcze dwa miesiące temu nie przypuszczaliśmy, że wiosnę spędzimy zamknięci w domach. Zakaz spacerów, zgromadzeń, zamknięte przychodnie, galerie handlowe i ograniczenia dotyczące liczby osób przebywających w sklepach.

Samodzielność ponad wszystko

Pandemia koronawirusa ogłoszona 11 marca przez Światową Organizację Zdrowia spowodowała, że musimy zostać w domach. Samoizolacja to najskuteczniejsza broń przeciwko nowej chorobie. Wychodzenie na zewnątrz powinno być jak najbardziej ograniczone. Jest to możliwe dzięki internetowi. Już od dłuższego czasu zwolnienia lekarskie funkcjonowały w formie elektronicznej. Podobnie mechanizm dotyczy recept. Obecna sytuacja sprawiła także, że większość porad lekarskich odbywa się przez telefon, podobnie przedłużanie recept na stałe leki. To znacznie ułatwienie dla seniorów. Do realizacji e-recepty wystarczy tylko numer PESEL i kod wygenerowany przez lekarza. Oprócz tego znacznie łatwiej zdobyć zlecenie na wyroby medyczne. Od teraz nie trzeba jeździć do punktów Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdzających uprawnienia. Wystarczy aby pacjent dostał od lekarza lub pielęgniarki specjalny numer uprawniający do zakupu. Dzięki niemu bez problemu zdobędzie potrzebny sprzęt w sklepach mających umowę z NFZ na realizację takich świadczeń.

Oprócz dostępu do ochrony zdrowia, online możemy także załatwić wiele spraw urzędowych, uczestniczyć w kursach, spotkaniach ze znajomymi czy zrobić zakupy. Internet szczególnie ułatwia życie seniorom, którzy są grupą najbardziej narażoną na zachorowanie.

Do niedawna osoby po 65. roku życia często były zależne od innych. Wyprawa do urzędu czy zrobienie większych zakupów wymagały pomocy kogoś bliskiego. Jednak powszechny dostęp do internetu powoli zmienia tę rzeczywistość. Wystarczy rzut oka na dane z 2019 roku podane przez Główny Urząd Statystyczny. Wynika z nich bowiem, że w minionym roku przeszło 33 procent osób pomiędzy 65. a 74. rokiem życia regularnie korzystało z sieci.

"Zostań w domu"

Wiele starszych osób utyskuje na konieczność pozostania w domu. Najbardziej martwią ich zakupy. Mimo wprowadzonych pomiędzy 10:00 a 12:00 specjalnych godzin dla seniorów wyjście do sklepu wciąż wiąże się z podwyższonym ryzykiem zarażenia. Z drugiej strony, w podeszłym wieku szczególnie ważna jest możliwość bycia samodzielnym. Istotne są także przyzwyczajenia i nawyki. To właśnie z tego powodu seniorzy niechętnie korzystają z pomocy innych i sami wolą wyjść do sklepu.

Warto pokazać bliskiej starszej osobie, że zakupy spożywcze może zrobić w sieci, zachowując wówczas niezależność i samodzielność, nie tracąc możliwości samodzielnego wyboru ulubionych produktów. Martwisz się gdy babcia wnosi 5 kilogramów ziemniaków i zgrzewkę wody na czwarte piętro? Już nie musisz. Zamówienie zakupów z dowozem oznacza, że dostawca wniesie je na samą górę. Firmy zapewniają swoim pracownikom maseczki, rękawiczki i środki dezynfekujące. Dzięki temu zminimalizowane jest ryzyko zakażenia.

Bliska ci starsza osoba niepokoi się o kupno leków? To także możliwe jest w sieci. Podobnie jak do zakupu refundowanych wyrobów medycznych, tak i tu potrzebny jest numer recepty. Wszelkie potrzebne rzeczy dostarczy do domu kurier, a świadczenie zostanie zrealizowane zgodnie z listą leków refundowanych przez NFZ.

Kilka kliknięć

Warto towarzyszyć seniorowi podczas pierwszych zakupów w sieci. Postępująca technologia nie jest już dla nich zaskakująca. Wiedzą, że przez internet można zamawiać przeróżne towary. Pewnym zaskoczeniem może być jednak możliwość zakupów spożywczych.

Do założenia konta w wybranym sklepie będzie potrzebny adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. Konieczne będzie także podanie adresu, na który ma być doręczony towar oraz wybór sposobu zapłaty. Dzięki zakupom w sieci możliwe są transakcje bezgotówkowe. To nie powinno być skomplikowane. Listonosz roznoszący emeryturę to coraz częściej pieśń przeszłości, a większość starszych osób posiada konta bankowe i karty płatnicze. Kurierowi można zapłacić przy odbiorze - posiada bowiem przy sobie terminal. Jeżeli starszy człowiek ma dostęp do internetowego konta bankowego, płatność będzie możliwa od razu po złożeniu zamówienia.

Pamiętaj o bezpieczeństwie

Co jeszcze warto powiedzieć seniorowi, aby miał poczucie bezpieczeństwa kupując w sieci? Przede wszystkim poinformujmy go o jego prawach. Decydując się na zakup ubrań, sprzętu elektronicznego w sieci, można zwrócić towar do 14 dni od jego zakupienia, i to bez podawania przyczyny zwrotu. Przez kolejne 14 dni klient musi odesłać towar, a sprzedawca powinien zwrócić pieniądze na wskazane konto bankowe.

Aby pieniądze nie stały się własnością oszustów warto uczulić seniora, żeby uważnie sprawdzał pasek przeglądarki. Powinien tam widnieć symbol zamkniętej kłódki, który świadczy o szyfrowany połączeniu. W przypadku braku takie znaczka w żadnym wypadku nie należy podawać danych z karty kredytowej: kodu CVV czy numeru karty.

Przed zakupem warto odwiedzić stronę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To właśnie tam można znaleźć wiarygodne dane dotyczące niezgodnych z prawem zapisów. To także dobry adres, aby zgłosić podejrzenie o nieuczciwych praktykach.