- Mamy dziś najwyższy wynik w historii zakażeń koronawirusem w Polsce. (...) Współczynnik zakażalności w kraju jest zdecydowanie powyżej 1. To znaczy, że epidemia się rozwija - powiedział na konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Przekazał, że w tej chwili w Polsce mamy rozproszone ogniska zakażeń. Zapowiedział również, że w strefach żółtych i czerwonych zostaną wprowadzone nowe obostrzenia.

Zdjęcie Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek (25 września) o 1587 nowych przypadkach zakażeń w naszym kraju. Zmarły też kolejne 23 osoby .



- Mamy dziś najwyższy wynik w historii zakażeń koronawirusem w Polsce - podkreślił Wojciech Andrusiewicz.

Rozproszone ogniska koornawirusa

Reklama

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia przekazał, że duży wzrost liczby nowych przypadków koronawirusa nie wynika z dużych ognisk zakażeń.



- To wynik naszego powrotu do normalności. Mamy korki na ulicach, ludzi w tramwajach, ludzi w autobusach, powrót z pracy bezpośredniej z pracy zdalnej. Mamy dużo więcej kontaktów niż na wiosnę i w lecie, interakcji jest więcej. Ogniska są rozproszone, często z imprez domowych, z zakładów opieki zdrowotnej. Mamy też do czynienia z szeregiem mniejszych ognisk w zakładach pracy - wyjaśnił Andrusiewicz.

- Nie możemy powiedzieć, że dominuje jedno ognisko zakażeń - podkreślił rzecznik MZ.

Dzisiejszy wynik to także - jak przekazał Andrusiewicz - pokłosie odwiedzin w domach opieki społecznej. - Poprosiliśmy Ministerstwo Rodziny o zablokowanie możliwości odwiedzin - przypomniał.



"Epidemia się rozwija"

- Współczynnik zakażalności w kraju jest zdecydowanie powyżej 1. To znaczy, że epidemia się rozwija. Na to musimy być gotowi - przekazał.



- Wyniki pokazują dobitnie jedno: maseczka, dystans, higiena rąk - to jest nam potrzebne - zaznaczył rzecznik MZ.

Wzrost zakażeń w miastach

Rzecznik zwrócił uwagę na wzrost zakażeń w miastach: w Warszawie, Krakowie czy Sopocie. - Widzimy, że możemy się zakazić na ulicach, nie stosując rygoru sanitarnego. Maseczki nam są niezbędne, jeżeli nie będziemy ich stosować, to zakażeń będzie więcej - mówił.



- Musimy powrócić do reżimu sanitarnego - zaapelował.



Rzecznik MZ podkreślił też, że coraz częściej występują zakażenia bezobjawowe albo niskoobjawowe. - Wirus jest mniej zjadliwy - powiedział.



Będą nowe obostrzenia w strefach żółtych i czerwonych

Andrusiewicz przekazał, że w strefach czerwonych i żółtych zostaną wprowadzone nowe obostrzenia. O szczegółach ma poinformować w przyszłym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski.



W przyszłym tygodniu resort zdrowia ma też zaprezentować prognozę zakażeń na najbliższe tygodnie.



Koronawirus w Polsce 3461 122 10299 184 22050 537 2206 76 4890 173 912 18 7122 267 1931 55 6325 272 11939 439 2097 66 1740 41 1387 13 4137 61 1547 30 2353 38

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców