Śląskie: 80-latka pokonała koronawirusa. "Trafiłam na świetnych lekarzy"

W szpitalu zakaźnym w Tychach, walcząc z koronawirusem, świętowała swoje 80. urodziny. Barbarze Pendereckiej-Piotrowskiej udało się pokonać Sars-Cov-2. W rozmowie z "Super Expressem" opowiada, jak wyglądał przebieg choroby.

Barbara Penderecka-Piotrowska to siostra zmarłego niedawno kompozytowa, Krzysztofa Pendereckiego. Zakażona 80-latka była leczona w Szpitalu Wojewódzkim w Tychach.



Jak wyglądały pierwsze symptomy choroby? Jak mówi pani Barbara, początkowo myślała, że zatruła się w restauracji z owocami morza. Ponadto miała objawy grypy, bolały ją uszy i głowa, zaczęła kaszleć.



"Mimo to do głowy mi nie przyszło, że to koronawirus" - zauważa. Gdy po tygodniu leżenia w domu zaczęła majaczyć, dzieci wezwały pogotowie ratunkowe.



W szpitalu okazało się, że 80-latka ma Sars-Cov-2.



Pani Barbara była jedną z pierwszych pacjentów zakażonych koronawirusem, dlatego lekarze przyznali, że nie mają doświadczenia w tej dziedzinie, ale postarają się zastosować terapię, która dała pozytywne efekty na świecie.



"Uspokoiłam się, widząc wielki profesjonalizm całego personelu" - mówi.



Po trzech tygodniach - 10 kwietnia - pani Barbara mogła już opuścić szpital. Teraz pozostaje w kwarantannie domowej.



