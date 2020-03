Sławomir Broniarz o zamknięciu szkół: Jedyna możliwa decyzja

- Dochodziło do indywidualnych decyzji samorządowców o zawieszeniu zajęć. Teraz odgórnie taką decyzję podjęła strona rządowa i trzeba ją oceniać jako jedyną możliwą w zaistniałej sytuacji – tak szef ZNP Sławomir Broniarz skomentował w rozmowie z Interią decyzję o zamknięciu szkół w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

W środę premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od poniedziałku zamknięte będą wszystkie placówki oświatowe, a także szkoły wyższe na dwa tygodnie.

Co z egzaminami?

Jak powiedział Interii Sławomir Broniarz, za ponad miesiąc odbędzie się egzamin ósmoklasisty, co też trzeba uwzględniać. - Kompetencje w tym zakresie ma minister edukacji narodowej na podstawie specustawy. Minister jest operatorem kalendarza i to do jego decyzji będzie należeć kwestia egzaminów ósmoklasisty, egzaminów maturalnych. Czy odbędą się one w terminie? Będzie to zależeć od wielu czynników - mówi szef Związku Nauczycielstw Polskiego.

Pytany o to, czy materiał dydaktyczny powinien być w przyszłości "odpracowany", stwierdził, że to zależy "od indywidualnych uwarunkowań szkoły, od planów nauczania i tego, jak dużo materiału z poszczególnych przedmiotów przepadnie".

- Mam nadzieję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna uwzględni ten element w kontekście przygotowania testów, jeśli okazałoby się, że część materiału nie zostanie zrealizowana. Powinno to być uwzględnione, bo nic nie może dziać się kosztem dziecka - powiedział Interii Broniarz.

Broniarz: Wielki test z odpowiedzialności

Choć szkoły będą zamknięte od poniedziałku, premier zaapelował, by w miarę możliwości nie posyłać dzieci do szkół już jutro. Od jutra nie będzie też w placówkach oświatowych zajęć lekcyjnych.

Czy lepiej dopilnujemy dzieci w domu niż w szkole?

- To bardzo ciekawe pytanie, bo to pytanie do nas wszystkich, czy uda nam się zdać ten wielki test z odpowiedzialności. Paradoksalnie cała gorączka związana z koronawirusem może nam pomóc w tym kontekście - przyznaje szef ZNP.