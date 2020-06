Jak Polacy oceniają sposób walki z epidemią koronawirusa prowadzonej przez rząd? Z sondażu SW Research dla rp.pl wynika, że 41,5 proc. ankietowanych ma negatywne zdanie na ten temat. 37,3 proc. respondentów odpowiedziało, że ocenia go pozytywnie.

21,2 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Jak mówi Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research, działania rządu są oceniane krytycznie częściej przez mężczyzn niż kobiety.

"Decyzje dotyczące walki z koronawirusem źle opiniuje blisko co druga osoba zarabiająca w granicach 2001-5000 zł i nieco ponad połowa badanych z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców. Rzadziej niż ogół badanych negatywnie o działaniach władz wypowiadają się osoby w wieku od 25 do 34 lat - 37 proc. - mówi Przemysław Wesołowski.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 9-10 czerwca. Analizą objęto grupę 800 Internautów powyżej 18. roku życia.

