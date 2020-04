Specjalna komisja ma wyjaśnić sytuację związaną z zakażeniami koronawirusem w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Zespół został powołany przez komendanta głównego PSP.

Zdjęcie Siedziba Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie / Tomasz Gzell /PAP

Komisja ma przede wszystkim wyjaśnić postępowanie kierownictwa uczelni w związku z pojawieniem się koronawirusa wśród podchorążych, a także zachowanie władz uczelni i decyzje, które podjęto, by nie dopuścić do transmisji zakażeń. W tej sprawie zdymisjonowany został już prorektor uczelni ds. organizacyjnych.

Chodzi o zarzuty, że najpierw pojawienie się koronawirusa bagatelizowano, nie zlecano od razu np. badań, a potem ten fakt ukrywano.

Specjalna komisja powołana przez komendanta głównego PSP ma także ocenić skuteczność działań izolacyjnych, a więc czy można było nie dopuścić do tego, by zarażonych było aż 47 podchorążych, a ponad 300 znalazło się w kwarantannie. Komisja ma przygotować raport jak najszybciej.

W SGSP zostało 127 podchorążych, zaś 176 przewieziono do ośrodków szkoleniowych lub szkół pożarniczych w województwach: mazowieckim, śląskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim, m.in. do ośrodka szkolenia w Pionkach, szkoły w Bydgoszczy lub do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Przebywają w dwuosobowych pokojach.

Zdjęcie Strażacy pod siedzibą Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie / Tomasz Gzell / PAP

Jedenastu spośród tych, którzy kwarantannę spędzają w szkole w Warszawie, jest izolowanych w pojedynczych pokojach. Powodem jest niejednoznaczny wynik badań pod kątem koronawirusa.

Opracowanie: Magdalena Partyła, Mariusz Piekarski



