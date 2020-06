Podczas porannej rozmowy w TVN24 doszło do ostrej wymiany zdań między prowadzącym program Konradem Piaseckim a rzecznikiem sztabu Andrzeja Dudy, Adamem Bielanem.

Zdjęcie Adam Bielan u Konrada Piaseckiego /TVN24

Do sporu doszło na tle rekordowej liczby nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. 6, 7 i 8 czerwca było to - odpowiednio - 576, 575 i 599 nowych przypadków. To najgorsze wyniki od początku epidemii w naszym kraju i jedne z najgorszych w Europie.

"Premier i rządzący mówią, że cała Europa zazdrości nam tego, jak poradziliśmy sobie z epidemią, mówią o tym, że cała Europa pyta nas, w jaki sposób to zrobiliśmy, tymczasem dzisiaj sytuacja w Polsce na tle UE jest dużo gorsza. Wobec czego może czas przestać sięgać po te polityczne zaklęcia, że u nas jest fantastycznie, a wszędzie indziej jest źle?" - pytał swojego gościa Kondrad Piasecki.

"Panie redaktorze, na jakiej planecie pan żyje? Na jakim kontynencie pan żyje? Zdaje się, że pan żyje w bańce zwanej Trzaskowski Vision Network. Czy pan zna statystki dotyczące zgonów we Francji, Włoszech, Hiszpanii?" - odpowiadał Bielan.

"My od początku mówiliśmy, że tak zwane wypłaszczenie, które ma sprawić, że nasza służba zdrowia nie zatka się, nie będzie brakowało sprzętu, będzie oznaczało, że ta walka będzie trwała dłużej" - przekonywał rzecznik sztabu Andrzeja Dudy.

Podczas rozmowy wielokrotnie dochodziło do utarczek między Piaseckim a Bielanem, m.in. na tle niezrealizowanej obietnicy prezydenta dotyczącej kwoty wolnej od podatku (Piasecki wskazywał, że to złamana obietnica, Bielan podkreślał, że kwota wolna wzrosła w stosunku do okresu rządów PO-PSL).