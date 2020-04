Starosta z Podlasia chce oznaczać domy zakażonych koronawirusem

Starosta wysokomazowiecki Bogdan Zieliński zasugerował, by oznaczać domy, w których mieszkają osoby z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. "Mieszkańcy powiatu mają prawo wiedzieć, czy w ich sąsiedztwie nie ma osób chorych na COVID-19" - tłumaczył na antenie Polskiego Radia Białystok.

W rozmowie z Polskim Radiem Białystok starosta wysokomazowiecki zasugerował, że - jego zdaniem - dobrym rozwiązaniem byłoby oznaczanie domów osób, u których potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 tak, jak w przypadku gospodarstw dotkniętych ASF.

"To nie jest kwestia tego, żeby kogoś wytykać, bo to nie jest ich wina, że oni się zakazili. W żadnym wypadku. Tylko to jest kwestia tego, żeby ci ludzie, którzy w tej miejscowości mieszkają, wiedzieli o tym" - tłumaczył na antenie.



Jak dodał, tego typu informacja ułatwiłaby działania służb ratunkowych czy komunalnych.



Starosta Zieliński udostępnia na swoim profilu na Facebooku bieżące wiadomości na temat rozwoju pandemii na terenie województwa i powiatu. Podaje także informacje o miejscowościach, w których odnotowano potwierdzone przypadki zakażenia SARS-CoV-2, choć tego typu danych nie udostępniają ani służby wojewody, ani Ministerstwo Zdrowia.



Pytany w Polskim Radiu Białystok o taką formę podawania informacji Zieliński odpowiedział, że tej otwartości oczekują mieszkańcy. Dodał także, że - jego zdaniem - nie są to aż tak jawne informacje, ponieważ nie podaje konkretnych nazwisk.



"Ludzie, którzy w tej miejscowości mieszkają, oni już doskonale wiedzą sami, kto jest właśnie na przykład osobą zakażoną, bo to jest małe środowisko" - dodał.