Funkcjonariusze Straży Granicznej skontrolowali w piątek ponad 15 tys. osób, które przybyły do Polski – poinformowała w sobotę Straż Graniczna. To średnio o kilka tysięcy osób więcej niż przeciętnie w poprzednich dniach.

Zdjęcie Służby sanitarne zabezpieczają granicę z Niemcami / Marcin Bielecki /PAP

"Na kierunku do Polski skontrolowano 15,3 tys. osób, w tym 10,9 tys. na granicy wewnętrznej (UE - PAP) w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej" - podała SG na swoim profilu na twitterze.

Reklama

W piątek przyjechało do kraju więcej osób niż w czwartek, kiedy to skontrolowano 12,5 tys. osób wjeżdżających do Polski, w tym 8,3 tys. na granicy wewnętrznej z krajami UE. W poprzednich dniach mijającego tygodnia granice przekraczało przeciętnie ponad 11 tys. osób.

Ograniczenia w ruchu granicznym obowiązują od 15 marca. Zgodnie z zapowiedzią szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego mają one potrwać do 13 kwietnia. Niewykluczone, że zostaną przedłużone.

Granice są zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy muszą poddać się kwarantannie. Powyższe wytyczne to wynik rozporządzeń MSWiA opublikowanych 14 marca w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z nimi wprowadzono tymczasowy zakaz wykonywania lądowania w polskich portach lotniczych międzynarodowych lotów pasażerskich z wyjątkiem lotów przewożących obywateli polskich na terytorium Polski samolotami wyczarterowanymi na zlecenie premiera.

Zawieszony do odwołania został również ruch na niektórych przejściach granicznych z Rosją, Ukrainą i z Białorusią, a na niektórych ograniczony. Również do odwołania ograniczony został ruch na niektórych przejściach granicznych z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją, gdzie czasowo została przywrócona kontrola graniczna.

Do Polski mogą wjechać obywatele RP, a także cudzoziemcy, którzy są małżonkami lub dziećmi obywateli Polski, lub pozostają pod stałą opieką obywateli Polski, cudzoziemcy mający Kartę Polaka, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego, cudzoziemcy mający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski, cudzoziemcy mający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Polscy obywatele, którzy wracają do kraju, są rejestrowani, badani i kierowani na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową. Kwarantanny nie muszą odbywać m.in. kierowcy transportu kołowego.

Od północy ubiegłego piątku osoby, które z powodu zatrudnienia w innym kraju przekraczają granicę, po znalezieniu się w Polsce są obejmowane czternastodniową kwarantanną.

Koronawirus w Polsce 129 4 276 5 481 18 79 1 400 6 57 229 12 81 1 248 3 819 14 199 1 74 78 91 99 2 163 6