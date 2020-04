Strażacy tańczą "kaczuszki" i udają króla Juliana

Strażacy z OSP Skawina II (Korabniki) w przerwach pomiędzy podawaniem komunikatów związanych z epidemią koronawirusa postanowili umilić czas dzieciom siedzącym w domach - informuje Ochotnicza Straż Pożarna i zamieszcza filmik z akcji.

Zdjęcie Strażacy tańczą dla najmłodszych /facebook.com

Małopolscy strażacy odczytali dzieciom zalecenia głosem króla Juliana z popularnego "Madagaskaru".

"Słuchajcie, człowieki. Siedzieć należy w domu, by nie zagrażać już więcej nikomu. Bo nie wiadomo, co może się stać. Pamiętaj, to ważna jest rzecz - by dobro innych na uwadze mieć. Dwa metry odstępu, by nie siać zamętu. A kiedy kichasz, nosek zatykaj" - pouczał "król Julian".

By umilić dzieciom czas spędzony w domach, para strażaków odtańczyła "kaczuszki", co zostało udokumentowane na wideo.