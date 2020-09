Strefa żółta, strefa czerwona. Są nowe obostrzenia

W ramach walki z koronawirusem minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział we wtorek (29 września) nowe obostrzenia. Jakie ograniczenia będą dotyczyć stref czerwonej, żółtej i zielonej?

Ograniczona zostanie liczba osób, które uczestniczą w różnych zgromadzeniach, np. na weselach czy chrzcinach.

W strefie zielonej w weselu będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 100 osób. W strefie czerwonej liczba uczestniczących w weselach ma być dwa razy mniejsza - do 50 osób, natomiast w żółtej - do 75 osób.

Ograniczenie zgromadzeń i wesel:

strefa zielona - maksymalnie 100 osób

strefa żółta - maksymalnie 75 osób

strefa czerwona - maksymalnie 50 osób

- Jeżeli chodzi o ograniczenie zgromadzeń oraz wesel w strefie zielonej zredukujemy limit, który do tej pory wynosił 150 osób do 100 osób - poinformował Niedzielski.

Ponadto, w strefie czerwonej działalność punktów gastronomicznych, pubów i barów, ograniczona zostanie do godz. 22:00.

Zasłanianie ust i nosa na wolnym powietrzu obowiązywać będzie nie tylko w czerwonej, ale też w żółtej strefie.

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek (1326 nowych zakażeniach SARS-CoV-2 w Polsce. Resort przekazał też, że z powodu COVID-19 zmarło 36 kolejnych osób. Liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła tym samym do 89 962, a zgonów do 2483. Wyzdrowiało 68 955 osób.



