Sąd Rejonowy w Suwałkach (woj. podlaskie) skazał na karę 100 zł grzywny ekspedientkę jednego ze sklepów w tym mieście, która odmówiła sprzedaży artykułów spożywczych klientce bez maseczki.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Jak poinformowano w suwalskim sądzie, oskarżona ekspedientka "umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, odmówiła sprzedaży towarów klientce". Sąd skazał pracownicę sklepu na karę 100 zł grzywny. Ta odwołała się od wyroku.

Do zdarzenia doszło w lipcu. Młoda kobieta weszła do sklepu bez maseczki. Ekspedientka poprosiła ją o zakrycie ust i nosa, ale klientka nie zareagowała. Kiedy młoda kobieta podeszła z zakupami do kasy, kasjerka odmówiła jej obsłużenia.

Klientka zgłosiła sprawę policji w Suwałkach, a ta skierowała do sądu wniosek o ukaranie sklepowej. Sprawa toczyła się w sądzie na podstawie kodeksu wykroczeń. Wyrok sądu nie jest prawomocny.

Kolejna rozprawa przed Sądem Rejonowym w Suwałkach została zaplanowana na 16 września.