Czterech pacjentów z oddziału neurologicznego Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej zostało zarażonych koronawirusem, jeden z nich zmarł w środę przed południem – poinformował dyr. placówki Leszek Lepiarz.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce /Leszek Szymański /PAP

Oddział neurologiczny w Szpitalu Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej został zamknięty we wtorek, po tym jak pielęgniarka pracująca w placówce i w szpitalu w Grójcu (Mazowieckie) została zarażona koronawirusem.

Od 65 osób, w tym 48 pracowników szpitala i 17 pacjentów pobrane zostały próbki do badań i wysłane do laboratorium w Kielcach. "Otrzymaliśmy do tej pory wyniki 15 pacjentów i dwóch pracowników szpitala. Niestety, wyniki czterech pacjentów były dodatnie. Jeden z nich zmarł dzisiaj przed południem" - powiedział dyr. Lepiarz, który zarządził ewakuację wszystkich pacjentów do bezimiennego szpitala w Starachowicach.

"Personel szpitala będzie musiał przejść kwarantannę. Czekamy na wyniki pozostałych próbek" - zaznaczył dyrektor szpitala.