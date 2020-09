- Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że na wiosnę będziemy mieli szczepionkę, co definitywnie zakończy pandemię – powiedział w piątek (18 września) minister zdrowia Adam Niedzielski.

W czasie konferencji prasowej szef resortu zdrowia wyjaśnił procedurę finansowania badań nad szczepionką przeciw COVID-19. Niedzielski powiedział, że jest europejski mechanizm zakupowy, w którym wszystkie kraje Unii Europejskiej zrzucają się na szczepionkę.

- Wszystkie kraje członkowskie finansują czy współfinansują granty, które są przekazywane do firm, które bardzo intensywnie pracują. To oznacza, że ryzyko jest zdywersyfikowane i nie mamy takiej sytuacji, że jeżeli badania kliniczne w jednej z tych firm nie powiodłyby się, to mamy sytuację patową - powiedział Niedzielski.

Ośmiu potencjalnych dostawców

W ocenie szefa resortu zdrowia mamy obecnie sytuację komfortową. - Jest siedmiu, ośmiu potencjalnych dostawców. Jeden z tych dostawców, który najbardziej dynamicznie rozwija swoją pracę, jest w trzeciej fazie badań klinicznych, a są cztery - oświadczył minister.

Szef resortu zdrowia wspomniał, że pojawiła się deklaracja od jednego z dostawców, że produkcja będzie gotowa na koniec grudnia.

- Co prawda jest pewne wstrzymanie. Nie podzielałbym aż tak dużego optymizmu, że w grudniu będziemy już mieli produkt dostępny, ale myślę, że realnie na wiosnę jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziemy mieli szczepionkę, co tak naprawdę definitywnie zakończy pandemię - stwierdził minister zdrowia.

Cena szczepionki

Pytany o cenę szczepionki na COVID-19, Niedzielski powiedział, że każda z firm deklaruje inne wartości kontraktowe, ale pierwsza cena, która się pojawiła, jest stosunkowo niska. Wynosi niecałe dwa euro.