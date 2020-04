"Były analizy, czy jest taka możliwość. Po tych analizach odstąpiliśmy. Nie ma możliwości przeprowadzenia tego, nie ma oprogramowania, nie ma sprzętu, byłoby to zbyt ryzykowne" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marcin Smolik, szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, pytany o to, czy egzamin ósmoklasisty mógłby się odbyć w formie elektronicznej.

"Przeprowadzanie egzaminu powszechnego zdalnie? Nie znam takiego kraju, w którym egzamin, do którego przystępuje 300 czy 400 tys. osób, jest przeprowadzany przy komputerze" - powiedział gość RMF FM.

"Ja sobie takiego scenariusza nie wyobrażam - zwłaszcza w przypadku egzaminu ósmoklasisty, ale również maturalnego" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marcin Smolik, pytany o to, czy egzamin ósmoklasisty uczniowie mogą pisać w rękawiczkach i maseczkach ochronnych.



"Jeżeli nie będzie rekomendacji jasnej Ministerstwa Zdrowia, co do tego, że możemy wrócić do normalności bez rękawiczek i maseczek, to rekomendacja CKE nie będzie na pewno taka, żeby przeprowadzać egzamin w rękawiczkach, maseczkach i z żelem antybakteryjnym" - dodał.



"Jeżeli będzie wola zmiany organizacji roku szkolnego - np. rok szkolny zostanie przedłużony do końca lipca, to egzamin może odbyć się pod koniec maja albo w czerwcu" - zastrzegł.



"Musimy działać zgodnie z tym, co jest zapisane w przepisach prawa. Przepisy prawa w tej chwili stanowią, że stan epidemiczny trwa do Świąt Wielkanocnych. Jeżeli to zostanie zmienione, to wtedy wszystkie inne przepisy prawa będą musiały być zmienione. Nie możemy ot tak, po prostu zmienić terminu egzaminu" - tłumaczył w RMF FM szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, pytany o ewentualną zmianę terminu egzaminu ósmoklasisty.