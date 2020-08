- ​Przytłaczająca większość powiatów w Polsce jest w standardowej sytuacji epidemicznej. Jedynie w "żółtych" i "czerwonych" powiatach mogą być jakieś inne ograniczenia - powiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski na konferencji prasowej. Szef MEN zaprezentował też "złote rady" dla uczniów i rodziców w formie graficznej, które mają pomóc w bezpiecznym powrocie do szkół.

Zdjęcie Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski /Paweł Supernak /PAP

- Przytłaczająca większość powiatów w Polsce jest w standardowej sytuacji epidemicznej. Jedynie w "żółtych" i "czerwonych" powiatach mogą być jakieś inne ograniczenia - poinformował minister edukacji.

Reklama

Szef MEN zastrzegł, że w przypadku zwiększenia zachorowań w poszczególnych obszarach, będzie możliwe wprowadzenie zmian. Zaznaczył, że wytyczne są wzorowane na rozwiązaniach z innych krajów.



- Staramy się na bieżąco odpowiadać na wszelkie wątpliwości - powiedział minister.



- Pobyt za granicą nie oznacza automatycznie zarażenia się COVID-19. Nie ma na razie wskazania, że powrót z któregoś kraju miałby oznaczać dodatkowe restrykcje. Na dzień dzisiejszy żadnych obostrzeń nie ma - podkreślił Piontkowski.



Szef resortu zaznaczył, że jeżeli członek rodziny ucznia znajduje się w kwarantannie, to pozostali członkowie rodziny zamieszkujący w jednym gospodarstwie - w tym uczeń - są również w kwarantannie.



- Nie możemy w przepisach opisać szczegółowo każdego przypadku. (...) Stworzylibyśmy wtedy bariery i brak elastycznego reagowania - podkreślał szef MEN.



Piontkowski zaprezentował "złote rady" dla uczniów i rodziców w formie graficznej, które mają pomóc w bezpiecznym powrocie do szkół.

Kiedy nauczanie zdalne lub model mieszany?

Szef resortu edukacji poinformował, że jeśli w szkole pojawi się przypadek zakażenia koronawirusem, placówki będą mogły przejść do nauki w "modelu B" albo "modelu C" - na naukę w formie zdalnej lub mieszanej.



Model mieszany ma mieć zastosowanie, gdy część uczniów trafi do kwarantanny. Z nauczania zdalnego mogliby korzystać też - po uzyskaniu opinii lekarza - uczniowie z chorobami przewlekłymi.



- Zakładamy, że kształcenie zdalne lub mieszane nie będzie trwało zbyt długo, tylko w okresie zagrożenia. Najczęściej będzie to tydzień lub dwa. W tym czasie klasy mogą być podzielone np. na dwie grupy - część klasy w trybie zdalnym, a część stacjonarnie. Podział mógłby też wyglądać tak, że młodsze klasy będą przychodzić do szkoły, a starsze klasy mogłyby uczestniczyć w nauczaniu na odległość - wyjaśniał minister.

Wytyczne GIS

- Może pojawić się zagrożenie, że u kogoś z personelu lub uczniów podejrzewa się zagrożenie zakażenia koronawirusem. Wiele osób pyta, kto w takiej sytuacji inicjuje działania przeciwepidemiczne. Każdy, kto posiada informację o osobie zakażonej lub podejrzanej o zakażenie może zgłosić taką informację do sanepidu i to wystarczy, żeby podjąć działania. Może to być rodzic, pełnoletni uczeń, nauczyciel, dyrektor, lekarz, który stwierdza zakażenie. Takie zgłoszenie zostanie rozpatrzone w trynie natychmiastowym - wyjaśniła zastępca głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska.



Kucharska poinformowała, że podstawowym kryterium do podjęcia decyzji o częściowym lub całkowitym zamknięciu szkoły jest potwierdzenie zakażenia u nauczyciela lub ucznia. Ponadto brana pod uwagę jest lokalna sytuacja epidemiczna.

- Zalecamy, aby osoby ze styczności z osobą zakażoną lub w kwarantannie, zostały w domu. To jest nasze główne zalecenie - podkreśliła zastępca szefa GIS.

Kucharska poinformowała, że w szkołach ze "sfer czerwonych" obowiązują ograniczenia w sprawie organizowania zgromadzeń.



Ograniczone powinno być też przebywanie do minimum osób trzecich w szkołach.



- W strefach żółtych i czerwonych należy spróbować tak zorganizować zajęcia, aby dzieci nie przemieszczały się z klasy do klasy. Rekomendujemy, aby tak zorganizować przerwy, aby uczniowie mieli możliwość zachowania dystansu społecznego, np. tak aby na jedną przerwę wychodziła część klas. Rekomendujemy, aby przerwy odbywały się na świeżym powietrzu - wyjaśniła.

Wytyczne w przypadku wystąpienia objawów choroby u ucznia

Jeśli dziecko przed wyjściem do szkoły ma objawy choroby zakaźnej, GIS rekomenduje, aby zostało w domu.



- Jeśli w trakcie zajęć dzieje się coś niepokojącego należy w pierwszej kolejności nauczyciel powinien jak najszybciej odseparować dziecko od innych uczniów, w konsultacji z dyrektorem i rodzicem należałoby zmierzyć mu temperaturę, wtedy podejmowana jest decyzja, czy może kontynuować naukę, czy rodzice go odbiorą. W uzasadnionych przypadkach dyrektor lub wyznaczony pracownik powiadamia sanepid - wyjaśniła procedury Kucharska.



Kucharska zaapelowała o zainstalowanie rządowej aplikacji ProteGo Safe, która ułatwia identyfikację osób potencjalnie zakażonych.