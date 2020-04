Szef WHO napisał list do Andrzeja Dudy. "COVID-19 można zatrzymać"

Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus napisał list do prezydenta Andrzeja Dudy. Podziękował prezydentowi RP za podjęte dotychczas kroki w celu zwalczania pandemii koronawirusa. Wyraził też przekonanie, że pandemię COVID-19 można zatrzymać.

Zdjęcie Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus /FABRICE COFFRINI /AFP

"Mam zaszczyt napisać do pana, aby podziękować za wszystkie pana wysiłki na rzecz ograniczenia skali i wpływu pandemii koronawirusa i poprosić o wsparcie w zakresie mobilizowania pilnie potrzebnego, szeroko zakrojonego 'ruchu' społecznego w celu powstrzymania tej choroby tak szybko, jak to możliwe" - pisze w liście do prezydenta Andrzeja Dudy szef WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Świat nigdy nie widział takiej choroby"

Reklama

"Świat nie widział nigdy choroby zakaźnej układu oddechowego, takiej jak COVID-19. Można ją jednak zatrzymać przez skuteczne strategie reagowania" - twierdzi szef WHO.

"Pisząc ten list, chciałbym podsumować serię podstawowych działań, które wymagają pańskiego przywództwa i które są potrzebne, jeśli świat ma przezwyciężyć globalny kryzys zdrowotny, który naznaczy nasze pokolenie" - wyjaśnia Tedros.

Do niezbędnych kroków, które według Światowe Organizacji Zdrowia (WHO) powinny zostać podjęte na szczeblu krajowym i lokalnym, należy m.in. ustanowienie centralnego sztabu kryzysowego, wdrożenie krajowej strategii testowania, izolacji zakażonych i weryfikacji kwarantanny oraz wyposażenie lokalnych organów zdrowia publicznego w środki medyczne, jak odzież ochronna.

Według szefa WHO, osobiste zaangażowanie prezydenta Andrzeja Dudy jest potrzebne do "mobilizacji społeczeństwa i pobudzenia ruchu społecznego w celu zwalczania COVID-19". "Wzmocnienie pańskiego głosu i obecności, poprzez znaczące kanały multimedialne oraz przekazanie obywatelom opartych na dowodach wskazówek, (...) okaże się nieocenione" - podkreśla Tedros.

"Zagrożenie jest o wiele większe"

W akcję informacyjną powinny być zaangażowane wszystkie grupy społeczne - uważa WHO - w tym: związki religijne, organizacji pozarządowe, media, a także postaci ze świata sportu i rozrywki. Tedros zaznacza, że szczególnie istotne jest wyraźne wyjaśnienie powagi tej choroby.

"Zagrożenie jest o wiele większe niż to, jakie stanowi grypa sezonowa, a choroba może dotknąć wszystkie grupy wiekowe" - podkreśla dyrektor generalny WHO.

Tedros kończy swój list, kolejny raz dziękując prezydentowi Andrzejowi Dudzie i wyrażając przekonanie, że rola prezydenta Polski we wpieraniu solidarności między krajami ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia walki z COVID-19, "ponieważ wirus nie jest ograniczony przez geografię ani politykę i decyzje w jednym kraju mogą mieć wpływ na wysiłki na całym świecie".

Andrzej Duda prześle odpowiedź

"Prezydent Andrzej Duda uważnie zaznajomił się z rekomendacjami WHO przedstawionymi w liście" - przekazał szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski. "Prezydent w oficjalnym liście w najbliższych dniach poinformuje Dyrektora Generalnego WHO o podjętych w Polsce działaniach, które wypełniają w zdecydowanej większości przekazane rekomendacje i zalecenia" - podkreślił Szczerski.