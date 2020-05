Szkoły znów otwarte. Start zajęć opiekuńczych i konsultacji przed egzaminami

​Od poniedziałku, 25 maja, uczniowie klas od I do III w szkołach podstawowych mogą brać udział w zajęciach opiekuńczych. Maturzyści i ósmoklasiści mogą zaś skorzystać z konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły. To kolejny etap powrotu do stacjonarnych zajęć w placówkach oświatowych.

Zdjęcie Rzeszów: Przygotowanie do otwarcia szkół /Krzysztof Kapica/Polska Press /East News

Szkoły mogą zorganizować konsultacje ze wszystkich przedmiotów. "Szczególnie chodzi tu o przedmioty, z których maturzyści i ósmoklasiści będą zdawali egzaminy" - poinformowała rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska.

Nie wszyscy maturzyści i ósmoklasiści muszą uczestniczyć w konsultacjach. Te są przewidziane dla chętnych.

"Wymiar tych konsultacji będzie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków danej szkoły. Konsultacje są dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, żeby je zorganizować" - wyjaśniła Anna Ostrowska.

Matury rozpoczną się 8 czerwca, a egzamin ósmoklasisty - 16 czerwca.

MEN apeluje także do dyrektorów, by umożliwili konsultacje przed egzaminami uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Od 1 czerwca na konsultacje do szkoły będą mogli przyjść uczniowie pozostałych klas.