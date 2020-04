Projekt podawania osocza ozdrowieńców pacjentom chorym na chorobę COVID-19 rozwijany jest w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. "Pierwsi ozdrowieńcy oddadzą swoje osocze już po Świętach Wielkanocnych" - poinformowała placówka.

"W Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA od około dwóch tygodni zespół pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Grażyny Rydzewskiej rozwija projekt podawania osocza ozdrowieńców pacjentom chorym na chorobę COVID-19" - poinformował na swojej oficjalnej stronie na Facebooku CSK MSWiA w Warszawie.

Jak zaznaczyła placówka, jest to projekt organizowany przy współpracy wszystkich Klinik i Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA. "Pierwsi ozdrowieńcy oddadzą swoje osocze już po Świętach Wielkanocnych" - podkreślił szpital. "Jest to obiecująca metoda, która może przyczynić się do szybszego zwalczenia epidemii" - zaznaczono.

Szpital podał, że podobne projekty rozpoczęły się w USA i we Włoszech. "Cieszy nas fakt, że będziemy jednym z pierwszych krajów, które będą mogły zaproponować tą metodę terapii pacjentom" - poinformowano.

Placówka przekazała, że projekt jest koordynowany przez lek. Adama Tworka i lek. Krzysztofa Jaronia. "Profesjonalizm, systematyczność i kreatywność naszego personelu rodzą nadzieję. Jesteśmy przy Was, działamy i nie ustajemy w walce!" - napisał szpital.