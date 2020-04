Szumowski groził dymisją? Jest komentarz ministra

Żadną dymisją nikomu nie groziłem; jest to kompletnie wyssane z palca - tak minister zdrowia Łukasz Szumowski odpowiedział w komentarzu dla portalu 300polityka.pl na wieczorną publikację portalu Onetu, w której napisano, że miał on podobno zagrozić dymisją.

Zdjęcie Transmisja konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego / Marcin Obara /PAP

"Jakiś absurd kompletny. Żadną dymisją nikomu nie groziłem. Jest to kompletnie wyssane z palca i próba manipulacji. Cały czas spędzam na walce z koronawirusem, a te doniesienia o dymisji są naprawdę wyssane z palca. Rozmawiam z premierem codziennie i nigdy nie przyszło mi do głowy grozić dymisją. Tym bardziej, że nasza współpraca jest bardzo dobra" - czytamy w wypowiedzi ministra zdrowia dla portalu 300polityka.pl

"Największy nacisk, jaki jest na mnie wywierany to nacisk medialny. Ja cały czas odpowiadam zarówno mediom, jak i politykom to samo, że realne prognozy co do sytuacji w maju możemy mieć ok. połowy kwietnia. Twierdzenie, że ktoś mnie naciska jest taką grą moją osobą, że aż przykro. Zamiast pozwolić mi się zająć walką z epidemią, muszę się zajmować kolejnymi publikacji" - dodał Szumowski.