Sejm w czwartek w nocy poparł prawie połowę poprawek do ustawy dotyczącej tarczy antykryzysowej, jakie zaproponował wcześniej Senat. Posłowie zgodzili się m.in. na to, by z pomocy państwa mogły skorzystać firmy założone między 1 lutego a 1 kwietnia br.

Zdjęcie Posłowie na sali plenarnej Sejmu / Radek Pietruszka /PAP

Przewodniczący sejmowej komisji finansów Henryk Kowalczyk (PiS) przypomniał, że Senat zaproponował 95 poprawek do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Poinformował, że komisja zarekomendowała przyjęcie 45 z nich. Poprawki legislacyjne stanowiło 18 zmian, z kolei 27 było merytorycznych.

Reklama

Posłowie, na wniosek wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego (PiS), głosowali blokami poprawki Senatu - te, których przyjęcie rekomendowała komisja i te, których nie rekomendowała. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 230 posłów, a 222 było przeciw.

Jedną z najważniejszych zmian jaka uzyskała poparcie niższej izby parlamentu, to możliwość objęcia pomocą, wsparciem z tarczy antykryzysowej przedsiębiorstw, które powstały między 1 lutego a 1 kwietnia br.

Sejm poparł też zmianę przewidującą zwolnienie ze składki ZUS wszystkich firm jednoosobowych, bez względu na wysokość przychodu.

Posłowie zgodzili się również na wprowadzenie przepisów umożliwiających uruchomienie tzw. tarczy finansowej.

Większość zdobyły również poprawki które m.in.: znosić będą opodatkowanie przychodu firm z tytułu umorzenia pożyczki; wydłużać będą kadencje związków sportowych do nie dłużej niż 30 września 2021 roku jeśli upływać ona będzie do 30 czerwca br.; pozwalać będą np. jednostkom samorządu terytorialnego na podejmowanie decyzji za pomocą kanałów elektronicznych.

Tak zwana tarcza antykryzysowa 2.0 trafi teraz do podpisu prezydenta.