"Trzeba podjąć trud odbudowania więzi społecznych, osłabionych trybem życia czasów pandemii i przymusowej kwarantanny" - wezwał w niedzielę, 31 maja, w Piekarach Śląskich metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc.

Do piekarskiego sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej pielgrzymują w niedzielę mężczyźni i młodzieńcy. Ze względu na epidemię to doroczne spotkanie, gromadzące zawsze tysiące wiernych, odbywa się w skromniejszej formie. Uczestniczą w nim jedynie wierni z parafii dekanatu Piekary Śląskie i zaproszeni goście, jest też ono transmitowane za pośrednictwem radia i telewizji.

"Praca nad jednością jest niezwykle ważnym zadaniem"

"Już od dziś trzeba pojąć trud odbudowania więzi społecznych, tych rodzinnych, sąsiedzkich, parafialnych i stowarzyszeniowych, które zostały osłabione trybem życia czasów pandemii i przymusowej kwarantanny, tak, aby zalecany dystans społeczny nie utrwalił się w postaci społeczeństwa zamkniętych drzwi, lęku przed bliźnim, nowych społecznych podziałów i zagubienia" - powiedział w przesłaniu społecznym poprzedzającym mszę świętą metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

"Polacy uważani są za jedną z najbardziej spolaryzowanych społeczności we współczesnej Europie. Stąd praca nad jednością jest dla nas niezwykle ważnym zadaniem. W procesie tym potrzebny jest etos respektowania godności każdego człowieka, umiejętność rozróżnienia błędu od błądzącego, prowadzenie walki szlachetnej a nie wyniszczającej oraz przekonanie, że wobec pluralizmu poglądów tylko dialog - nieraz trudny i długi - jest drogą prowadzącą do zgody i jedności" - dodał.

Kwestia wyborów prezydenckich

W wystąpieniu abp Skworc zaznaczył, że na obecną sytuację pandemicznego zagrożenia zdrowia i życia ludzi nakłada się konstytucyjna konieczność przeprowadzenia wyborów prezydenckich, "czego nikomu torpedować nie wolno".

"Misją Kościoła jest zachęcanie do zachowania społecznego pokoju, do udziału w wyborach i do trzeźwej oceny moralnych kwalifikacji kandydata na najważniejszy urząd naszego państwa" - powiedział abp Skworc.