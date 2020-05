Od 18 maja będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - zapowiedział premier.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /fot. Jakub Kamiński /East News

Szumowski: Odmrażanie gospodarki jest niezwykle istotne z punktu widzenia całego kraju. W kontekście nakładów na ochronę zdrowia, gospodarka musi funkcjonować, ale oczywiście w ścisłym reżimie sanitarnym. Nie było na razie sytuacji, żeby lekarz decydował, kto ma żyć.



Reklama

Szumowski: Badamy rodziny i wszystkie osoby z kontaktu górników.



Szumowski: Zeszłej doby wykonano 20 tys. testów; 1200 osób skorzystało z procedury drive-thru. Krzywa zachorowań w Polsce spada; gdyby nie ogniska w kopalniach, mielibyśmy kilkanaście zakażeń na Śląsku.



Morawiecki: Powrót do normalności jest potrzebny, ale musimy utrzymywać dyscyplinę. Ważne, żeby trzymać się zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

Premier: Od 25 maja w klasach 1-3 szkół podstawowych uruchomiona opieka nad dziećmi. To rodzice zdecydują, czy dziecko zostanie posłane na zajęcia opiekuńcze. Od 25 maja też konsultacje dla maturzystów i ósmoklasistów; od 1 czerwca umożliwimy konsultacje wszystkim uczniom.

Premier: Zmiany w szkołach policealnych. Większa możliwość z otwartych miejsc do uprawiania sportu.



W komunikacji publicznej - 30 proc. miejsc może być wykorzystanych. Wszystko w odpowiednim reżimie sanitarnym. Do tej pory było to co drugie miejsce siedzące, teraz to 30 proc. miejsc siedzących i stojących.

Częściowo też odmrażamy usługi gastronomiczne. Premier mówi o ogródkach.

Premier: Od 18 maja z powrotem będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne i wszelkie tego typu (zakłady), które zostaną szczegółowo opisane w rozporządzeniu. Podkreślił konieczność zachowania rygoru sanitarnego. "W przypadku zakładów fryzjerskich apeluję, żeby to było umawianie się przez internet czy przez telefon na konkretne godziny, tak żeby nie gromadzili się ludzie w zakładach fryzjerskich, tylko, żeby to dystansowanie społeczne i odpowiednia higiena mogła być tam utrzymana"

Morawiecki: Dzisiaj też mamy dobre sygnały z pozostałych obszarów Polski. W wielu województwach liczba zakażeń jest bardzo niewielka, dlatego dzisiaj przedstawiamy 3. etap odmrażania gospodarki i powrotu do normalnego życia społecznego.

Morawiecki dziękuje też górnikom.



Premier: Nie zamierzamy zamykać woj. śląskiego, ale dzisiaj jest potrzeba pomocy i ta pomoc będzie tam szeroko płynąć. Dziękuję polskim górnikom, dzięki którym mamy prąd w gniazdkach i znaczną część suwerenności energetycznej.

Ostatnie tygodnie nauczyły nas, jak żyć z wirusem - powiedział premier Morawiecki. Wiem, że ostatnie dni, ostatnie tygodnie, miesiące były dla wielu z nas trudne. Staramy się wspierać przedsiębiorców we wszystkich wysiłkach dążących do pokonania koronawirusa. Jednak ciepłe dni majowe nie pomogły utrzymaniu dyscypliny.





Zaczęła się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego, na której ma poinformować o trzecim etapie znoszenia ograniczeń.