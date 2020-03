W Polsce doszło do trzech kolejnych przypadków zarażenia koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Koronawirusa potwierdzono już u 11 osób w Polsce.

Zdjęcie Służby sanitarne we Wrocławiu /JAROSLAW JAKUBCZAK/ POLSKA PRESS /East News

Są trzy nowe przypadki zarażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych - poinformowało w niedzielę wieczorem Ministerstwo Zdrowia. To kobieta z województwa śląskiego i dwaj mężczyźni z woj. dolnośląskiego i mazowieckiego. Chorzy przebywają w szpitalach w Raciborzu, Wrocławiu i Warszawie.

Reklama

Jak wynika z komunikatu MZ, pacjentka to "osoba w sile wieku", która była na kwarantannie i trafiła z niej prosto do szpitala. Z kolei pacjent z Wrocławia to osoba starsza, po kontakcie z osobą bliską, która jest obecnie hospitalizowana za granicą. Trzecia osoba - pacjent z Warszawy - jest osobą młodą, która wróciła w ostatnim czasie z Włoch.

Służby sanitarno-epidemiologiczne lokalizują już osoby z kontaktu z pacjentami i poddają ich kwarantannie.

Tysiące Polaków pod nadzorem

W związku z koronawirusem w Polsce 168 osób zostało hospitalizowanych, 932 poddanych kwarantannie domowej, a 7122 objęto nadzorem sanepidu - podało w niedzielę po południu Ministerstwo Zdrowia.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Zakażenia odnotowano od tego czasu m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Objawy zakażenia obejmują gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie.