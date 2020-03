Nie pójdę na wybory, jeśli będę sądził, że to może spowodować zakażenie tych, którzy idą wybierać, tylko dlatego, że prezes PiS Jarosław Kaczyński uznaje, że to jest bezpieczne - powiedział w poniedziałek były premier Donald Tusk.

Zdjęcie Donald Tusk /Isopix /East News

Tusk podczas rozmowy w TVN24 odniósł się do różnych strategii walki z epidemią koronawirusa w Europie. W tym kontekście stwierdził, że w Budapeszcie, "ale też trochę w Warszawie" niepokoi go, że "jest maksimum nakazów, maksimum kontroli i propagandy, minimum testów i zła sytuacja w szpitalach, jeśli chodzi o leczenie konkretnych przypadków".

"Bardzo bym chciał, aby polski rząd w sposób taki bardzo przejrzysty i transparentny powiedział, bo to jest winien obywatelom, czy to jest strategia, czy wynika to z czegoś innego, że jesteśmy na szarym końcu w Europie jeśli chodzi o ilość testów. W związku z tym nie mamy realnej możliwości wprowadzenia naszej strategii" - podkreślił Tusk.

"Chyba, że jest to zamysł, ale nie sądzę, aby zamysłem polskiego rządu było nie testowanie - czyli brak wiedzy i brak instrumentów, aby przeciwdziałać pandemii" - dodał b.premier.

Dopytywany czy sądzi, że polski rząd ukrywa coś przed obywatelami odparł, że kluczowe jest, by ludzie nie mieli takiego wrażenia. "Widać wyraźnie i to np. na Węgrzech, państwo stanu wyjątkowego będzie trwało zdaje się już długie miesiące, co najmniej do końca roku z zawieszonym parlamentem. Wiemy jak w Chinach starano sobie poradzić używając wszystkich instrumentów państwa wobec obywateli, w jakimś sensie nawet przeciw obywatelom. Dlatego - to nie jest przecież moje oczekiwanie tylko chyba wszystkich w Polsce - my musimy mieć wszyscy pewność, że rząd niczego nie ukrywa" - podkreślił Tusk.

"To już nie jest jakaś polityczna gra"

"Musimy mieć pewność, że rząd ma strategię, z której w stanie jest się publicznie rozliczyć, bo tu chodzi o życie i zdrowie Polaków. To już nie jest jakaś polityczna gra, tu już nie chodzi o jakieś kampanie, setki konferencji prasowych, o jakieś wybory prezydenckie. Tu chodzi o życie i zdrowie tysięcy ludzi, dlatego obywatele muszą mieć 100 proc. przekonanie, że rząd przed nimi niczego nie ukrywa" - dodał b.premier.

Zdaniem Tuska ponieważ nie słyszymy wyjaśnień dlaczego Polacy nie są poddawani masowym testom, więc "na pewno u wielu ludzi rodzi się takie podejrzenie, że coś jest nie tak". "Trzeba je jak najszybciej rozwiać" - stwierdził.

"Bez zaufania czekają nas dni, tygodnie, miesiące, a może lata takiego współżycia z tym wirusem. Wiadomo, że nawet jeśli opanujemy pandemię i tempo infekcji z jakim mamy w tej chwili do czynienia, to przecież problem się nie skończy za kilka tygodni czy miesięcy. Relacja między państwem a obywatelem musi być nacechowana zaufaniem, inaczej będzie polegała na przymusie, zakazie, cenzurze i takiej coraz mocniejszej niepewności i wzajemnej niechęci" - powiedział Tusk.

"Kaczyński nie jest szczególnie znany z odwagi cywilnej"

Pytany o wybory prezydenckie ocenił, że w obecnej sytuacji jest to "sprawa drugo, a może nawet trzeciorzędna". "Na te wybory i na kampanię patrzę pod kątem medycznym, bezpieczeństwa ludzi" - powiedział.

"Zorganizowanie wyborów będzie takim samym błędem jakim błędem popisał się niestety prezydent (Emmanuel) Macron we Francji" - mówił były premier. Nawiązał do przeprowadzonej w połowie marca pierwszej tury wyborów samorządowych we Francji, po której druga tura została odwołana ze względu na pandemię.

W rozmowie przywołano wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. W rozmowie z PAP lider PiS ocenił, że wybory uzupełniające, które odbyły się w niedzielę pokazały, że przeprowadzenie wyborów prezydenckich w terminie jest dzisiaj całkowicie możliwe. Tusk w odpowiedzi podkreślił, że dlatego dziś ważne jest, aby decyzje dotyczące zdrowia nie podejmowali politycy, którzy - jak zaznaczył - "nie ponoszą konstytucyjnej i prawnej odpowiedzialności - tak jak Jarosław Kaczyński", ale ludzie obdarzeni autorytetem naukowym i medycznym.

"Jarosław Kaczyński nie jest szczególnie znany z odwagi cywilnej w sytuacjach zagrożenia, więc mam wrażenia, że ta presja, postawa ludzi, ale też chyba znajdą się jacyś odważni, przyzwoici ludzie w obozie władzy, wystarczy, żeby tak czy inaczej, żeby się z tego oporu wycofał" - podkreślił b.premier.

"Nie ważne są w tym momencie wyniki wyborów prezydenckich, ale naprawdę ważne jest zdrowie i życie obywateli" - dodał Tusk.

Tusk pójdzie na wybory?

Pytany, czy on sam wybierze się na wybory, odpowiedział: "Pani sobie wyobraża, że ja będę namawiał moją rodzinę, moich przyjaciół, moich zwolenników sądząc, że mogą ulec zakażeniu, będę namawiał: 'idźcie głosować na moich kandydatów'? Czy wyobraża sobie pani, że Małgorzata Kidawa-Błońska czy Władysław Kosiniak-Kamysz będą mówili: 'idźcie do urn wyborczych' mówiąc wcześniej, że to grozi ich życiu i zdrowiu? Przecież to jest w ogóle niewyobrażalne".

"Nie pójdę na wybory, jeśli będę sądził, że to może spowodować zakażenie tych, którzy idą wybierać, tylko dlatego, że pan Kaczyński uznaje, że to jest bezpieczne" - zapowiedział Tusk.

"Dobrze byłoby, aby władza, a przynajmniej opozycja, zorganizowała świat nauki, nie tylko lekarzy, ale głównie lekarzy, aby powstało ciało obdarzone autorytetem i zaufaniem obywateli, bo to naukowcy powinni dzisiaj decydować, a nie politycy, którzy w dodatku prowadzą kampanię" - podkreślił.

"Nie wiem jaka jest kalkulacja poza uporem"

Pytany, jaka kalkulacja stoi za tym, żeby wybory prezydenckie w Polsce odbyły się 10 maja, odpowiedział, że "po francuskim błędzie już nikt nie odważy się organizować wyborów chyba na całym świecie".

"Jest rzeczą oczywistą, że nikt rozsądny i przyzwoity nie może narażać życia ludzkiego. Nie wiem jaka jest kalkulacja poza uporem" - mówił Tusk. Jak dodał, ten upór jest dla niego niezrozumiały, bo przy przełożeniu wyborów prezydentem nadal będzie przecież Andrzej Duda.

Tusk pytany o rolę UE w czasach epidemii koronawirusa odparł, że to państwa narodowe zdecydowały przed laty, że nie chcą, aby UE zajmowała się sprawami zdrowotnymi. "Unia jako instytucja ma siłą rzeczy ograniczone możliwości. Po drugie: tam, gdzie ma możliwości, zareagowała natychmiast i to na gigantyczną skalę. Mówię tutaj o przygotowaniu pomocy finansowej" - podkreślił były szef rady Europejskiej.