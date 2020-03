W Krakowie ruszyła akcja "Komputer dla ucznia". Pomóc może każdy

Ruszyła akcja #komputer dla ucznia, organizowana przez krakowską firmę Boit, w ramach której przedsiębiorstwa i osoby prywatne, posiadające nieużywany sprzęt komputerowy, mogą odstąpić go odbywającym edukację domową uczniom.

Zdjęcie Nie każdy uczeń ma swobodny dostęp do komputera przy nauce w domu. Dlatego ruszyła akcja pomocy. /123RF/PICSEL

"Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy uczeń ma swobodny dostęp do komputera, umożliwiającego mu obecnie spokojną naukę w trybie zdalnym w czasie pandemii koronawirusa" - napisali na swojej stronie organizatorzy akcji #komputer dla ucznia.

W przedsięwzięcie chcą oni zaangażować zarówno firmy, jak i osoby prywatne, które mają w domach nieużywany sprzęt komputerowy. Jeśli zdecydują się go oddać, trafi do uczniów z Krakowa i powiatu krakowskiego, którzy albo w ogóle nie mają dostępu do komputera albo muszą dzielić się nim z rodzeństwem.

Pomysłodawcy zapewniają, że to w ich gestii leży zarówno odebranie, późniejsze dopasowanie sprzętu do potrzeb uczniów, jak i przekazanie im go. Chcą również nawiązać współpracę ze szkołami, by łatwiej dotrzeć do potrzebujących.

Aby wziąć udział w akcji wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej: https://komputerdlaucznia.pl/.