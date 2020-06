O godz. 7 z warszawskiego lotniska Chopina odleciał pierwszy rejsowy samolot z pasażerami na pokładzie. To pierwszy rozkładowy rejs po tym, jak w połowie marca z powodu epidemii koronawirusa zostały zawieszone wszystkie regularne połączenia. Pasażerów obowiązują nowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.

Pasażerowie, którzy w najbliższym czasie zaplanowali krajowe podróże lotnicze, muszą się przygotować na specjalną procedurę, która ma chronić przed ewentualnym zarażeniem się koronawirusem.

Zabezpieczenia na lotniskach

Jak mówił rzecznik stołecznego portu Piotr Rudzki, do terminala zostaną wpuszczone jedynie osoby posiadające ważny bilet. Pasażerowie będą też proszeni o zachowanie środków ostrożności, a każdy będzie miał mierzoną temperaturę.



Przed wejściem do terminali pojawiły się taśmy i bramki formujące kolejki, a na posadzce terminala widoczne są oznaczenia dotyczące minimalnego dystansu, który należy zachować, czekając w kolejce.

Piotr Rudzki zaapelował do pasażerów, by przestrzegali tych oznaczeń. Dostępne są także dystrybutory z płynem dezynfekującym, a przed budynkiem lotniska pojawiły się automaty z rękawiczkami, płynem i maseczkami.



Pracownicy lotniska obsługujący pasażerów mają maseczki i przyłbice, a niektórych chronią płyty z pleksi.

Środki ostrożności na pokładzie samolotów

Także na pokładach samolotów będą obowiązywać środki bezpieczeństwa. Wprowadzono obowiązek noszenia maseczek przez cały lot. Pasażerowie będą siedzieli w "szachownicę", co zminimalizuje kontakt między nimi. Wiceprezes PLL LOT Michał Fijoł mówił też o konieczności zachowania dystansu.



Poczęstunek zostanie rozniesiony jeszcze przed pojawieniem się pasażerów na pokładzie, a w czasie lotu kontakt z obsługą zostanie zredukowany do minimum.

Samoloty są wyposażone w filtry HEPA, które czyszczą powietrze z wirusów i bakterii.



Na razie przywrócono niektóre połączenia krajowe obsługiwane przez Polskie Linie Lotnicze LOT. Wznowiono loty do ośmiu miast: do trzech razy dziennie na trasie Warszawa-Gdańsk, do dwóch razy dziennie z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz raz dziennie z Krakowa do Gdańska.

Połączenia międzynarodowe mogą zostać przywrócone w połowie czerwca lub na początku lipca.



Zawieszenie lotów przez pandemię

Polska, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo obywateli w kraju, ale także w Europie i na świecie, wprowadziła ograniczenia w transporcie międzynarodowym. Od 15 marca 2020 r. zostały zawieszone m.in. międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze.

Od 15 marca LOT zawiesił wszystkie swoje loty, w tym krajowe i zaczął realizować akcję "Lot do domu", w ramach której specjalnymi rejsami do Polski sprowadzono ponad 55 tys. rodaków przebywających za granicą.

W piątek 22 maja w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 maja 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Przedłuża ono okres obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym na kolejne 14 dni w odniesieniu do lotów międzynarodowych - do 6 czerwca br. W odniesieniu do lotów krajowych, zakaz ten obowiązywał do 31 maja. Rozporządzenie weszło w życie 24 maja 2020 r.