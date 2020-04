W Radomiu rozpoczęła się produkcja polskiego testu na koronawirusa. 150 tys. pierwszych testów ma powstać w ciągu sześciu tygodni.

Polski test na koronawirusa został opracowany w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło 8 mln zł na uruchomienie produkcji w Radomiu. Zajmie się tym firma Medicofarma. Na start zamówiono 150 tys. testów, które mają zostać sukcesywnie wyprodukowane w ciągu sześciu tygodni.

Testy trafią do Ministerstwa Zdrowia, które rozdysponuje je głównie wśród personelu medycznego. Pierwsza partia nazywana jest pilotażową.

- Testy na rynku polskim będą dystrybuowane tylko do uprawnionych laboratoriów - wyjaśnia Interii Cezary Kilczewski, prezes Medicofarmy.

Kilczewski wyjaśnia, że produkowane w jego zakładzie testy oparte są o zasadę detekcji wirusowego RNA. Dlatego też nie będą one powszechne i możliwe do samodzielnego zastosowania. Przeprowadzeniem testu będą musiały zająć się uprawnione laboratoria, tak jak to było dotychczas w przypadku testów z Chin.

- Tylko testy tzw. płytkowe mogą być robione samodzielnie - dodaje Kilczewski.

Nie wiadomo, jakie będą ceny polskich testów, ale najprawdopodobniej będą one porównywalne do cen testów chińskich.

Łukasz Szpyrka