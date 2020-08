Badania wykonane w szpitalu MSWiA we Wrocławiu potwierdziły, że 22 osoby z personelu są zakażone koronawirusem. Placówka wstrzymała przyjęcia pacjentów i czeka na decyzję, która określi zakres ograniczenia działalności.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / fot. Tadeusz Koniarz /Reporter

Wydział Prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie przekazał w czwartek (20 sierpnia) komunikat o badaniach wykonanych w szpitalu przy ul. Ołbińskiej we Wrocławiu.

"Informujemy, że badanie personelu szpitala MSWiA we Wrocławiu dało 22 wyniki dodatnie - wszystkie te osoby przechodzą zakażenie bezobjawowo. Trwa procedura prowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu. Obecnie szpital wstrzymał przyjęcia pacjentów i czeka na decyzję co do zakresu ograniczenia działalności" - napisano w komunikacie.

Sanepid ma też ocenić, czy szpital należy potraktować jako ognisko koronawirusa, czy też jako poszczególne przypadki indywidualnych zakażeń osób.