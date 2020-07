Od środy 29 lipca 2020 obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące zakazu lotów w związku pandemią koronawirusa.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Fot. Wojciech Strozyk /Reporter

Rząd zniósł zakazy do kilku popularnych w czasie wakacji krajów. Na liście znalazły się między innymi popularne miejsca wypoczynkowe.



Reklama

Nowe, obowiązujące od dziś rozporządzenie oznacza, że przewoźnicy lotniczy będą mogli uruchomić nowe połączenia, a turyści mogą odwiedzić nowe miejsca i wrócić do Polski bez konieczności odbywania kwarantanny. Na liście znalazły się między innymi takie państwa jak: Egipt, Tunezja, Maroko, Gruzja, Kanada, Australia i Nowa Zelandia. Polecieć z Polski będzie też można do Japonii, Turcji i Ukrainy, a także do Tajlandii.



Zakaz lotów nadal obejmuje Szwecję i Portugalię ze względu na wysoki odsetek zachorowań na COVID19.

Z listy krajów z których można powrócić do Polski bez konieczności odbywania kwarantanny zniknęła Czarnogóra.



Rozporządzenie będzie obowiązywało do 11 sierpnia.