Waldemar Kraska: 500 tys. testów antygenowych trafi na SOR-y i izby przyjęć

- Rozpoczęliśmy od czwartku (10 września) wysyłkę 500 tys. testów antygenowych do wszystkich szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) i 26 izb przyjęć przeznaczonych dla pacjentów z objawami COVID-19 - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Zdjęcie Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska /Hubert Mathis /Agencja FORUM

- Dzisiaj rozpoczęliśmy wysyłkę do wszystkich szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR), ale także do 26 izb przyjęć 500 tys. testów antygenowych. W sumie 264 podmioty uzyskają możliwość wykonywania tych szybkich testów. Mają one rekomendację konsultanta chorób zakaźnych, mikrobiologii i epidemiologii - powiedział.

Reklama

Kraska przypomniał, że wynik tego testu jest znany po 10-30 minutach, ale każdy wynik dodatni testu potwierdzany będzie jeszcze testem molekularnym PCR. Pacjent "dodatni" będzie od razu izolowany. Testy antygenowe wykonywane będą u pacjentów, którzy mają objawy towarzyszące ostrej infekcji górnych dróg oddechowych.

Ostatniej doby 1700 skierowań na test na koronawirusa za pomocą gabinet.gov.pl

Wiceminister zdrowia pytany też na konferencji prasowej o sygnały od lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy zgłaszali, że nie mogą wypisywać skierowań na test na koronawirusa pacjentom podejrzanym o zachorowanie na COVID-19 przez specjalną zakładkę w aplikacji gabinet.gov.pl.

- Ostatniej doby przez zakładkę na gabinet.gov.pl 1700 testów zostało zleconych. Wiemy, że są w niektórych miejscach jeszcze problemy techniczne. Dlatego staramy się, żeby to na bieżąco uzupełnić, zlikwidować te problemy, bo to jest jedna z szybszych metod do zlecenia testu - odpowiedział Kraska.

- Pacjent, który trafia po takim zleceniu elektronicznym, w punkcie drive-thru będzie pokazywał tylko dowód osobisty, nie potrzeba żadnego, czy papierowego, czy innego, skierowania na wykonanie tego testu - dodał.

Lekarze POZ mają kierować na testy

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może obecnie wystawić skierowanie na pobranie wymazu. Ósmego dnia kwarantanny pacjent otrzyma SMS-a z informacją o kontakcie z lekarzem. Jeśli w wyniku teleporady lub wizyty domowej lekarz POZ uzna, że wystąpiły u niego objawy charakterystyczne dla COVID-19, wystawi skierowanie na wykonanie testu. Lekarz zawiadomi też o tym sanepid.

Lekarz POZ może również wcześniej skierować pacjenta na test, jeśli ten źle się poczuje.