- Po dwóch dniach spadkowych widzimy, że koronawirus nie odpuszcza. W Polsce są liczne, rozproszone ogniska, nie ma dużych ognisk – powiedział na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, odnosząc się do nowego bilansu. – Pamiętajmy o dystansie, o maseczkach, o myciu rąk – zaznaczył. Wiceminister zaapelował też o szczepienie się przeciwko grypie.

Na godzinę przed konferencją prasową wiceszefa MZ resort poinformował o 763 nowych, potwierdzonych zakażeniach SARS-CoV-2 w Polsce i śmierci 17 osób.

- Jak widać, te ogniska się pojawiają, ale nie ma żadnych decyzji, jeśli chodzi o ilość osób na weselach i dużych imprezach rodzinnych. Jeśli taka decyzja będzie, to będzie to bardzo trudna decyzja. Na dzień dzisiejszy takowej nie ma - przekazał Waldemar Kraska, pytany o możliwe nowe ograniczenia w związku z dużą liczbą zakażeń koronawirusem w kraju. - Uczulam wszystkich organizatorów, żeby przestrzegali reżimu sanitarnego - zaznaczył.

Wiceminister poinformował, że od września na liście refundacyjnej pojawi się w połowie refundowana szczepionka na grypę dla dzieci między trzecim a piątym rokiem życia. Ponowił apel o szczepienie się przeciwko grypie przed spodziewaną drugą falą epidemii na jesieni.

Decyzji w sprawie ewentualnych zmian w strefach żółtych i czerwonych możemy spodziewać się w czwartek (27 sierpnia).



Dzieci wracają do szkół

Na konferencji prasowej dziennikarze pytali też Kraskę o powrót dzieci do szkół 1 września.



- Bardzo ważne jest, jak będzie przeprowadzona cała organizacja nauki w szkołach - podkreślał Kraska. Stwierdził, że wytyczne, którymi dysponują teraz dyrektorzy, są jasne i jeśli będą przestrzegane, to powrót dzieci do szkół będzie bezpieczny.