- Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zlecili już ponad dziewięć tys. testów na koronawirusa - poinformował w czwartek (24 września) wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W związku z licznymi ogniskami zakażeń w DPS-ach rząd podjął decyzję o zakazie odwiedzin w tych placówkach.

Zdjęcie Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska /Mateusz Wlodarczyk /Agencja FORUM

Wiceminister zdrowia przypomniał, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) mogą już zlecać badania na koronawirusa poprzez aplikację gabinet.gov.pl.

Reklama

- W ostatnich dniach zlecenia wystawia od 700 do 800 POZ-ów. Średnia dzienna skierowań systematycznie rośnie, to obserwujemy od kilkunastu już dni. W ostatnich dniach jest to od 1,2 tys. do 1,5 tys. badań dziennie - powiedział Kraska. - W sumie lekarze POZ wystawili już ponad dziewięć tys. testów - dodał.

390 punktów "drive-thru"

Wiceszef resortu zdrowia poinformował, że obecnie działa 390 punktów "drive-thru".

- Wydłużyliśmy czas pracy tych punktów. 153 punkty działają od dwóch do czterech godzin, a 237 działa już powyżej czterech godzin - powiedział wiceminister.

Obecnie w Polsce badania na obecność koronawirusa są wykonywane w 194 laboratoriach.

Rozproszone ogniska, zakaz odwiedzin w DPS-ach

Komentując rekordową liczbę nowych przypadków COVID-19 w czwartek - 1136 - wiceminister stwierdził, że ten wynik wpisuje się we wzrostowy trend zakażeń w Europie.

- Wzrost nowych przypadków w Polsce związany jest z tym, że wróciliśmy z wakacji i jesteśmy bardzo aktywni w sferze podejmowania pracy - mówił Kraska, podkreślając, że ogniska zakażeń nie są tak duże, jak wiosną.

- Są bardzo liczne, ale rozproszone. Dołączyły się do tego ogniska w domach pomocy społecznej, dlatego też z ministerstwem polityki społecznej podjęliśmy decyzję o zakazie odwiedzin - powiedział.

Badania laboratoryjne w czwartek potwierdziły zakażenie koronawirusem u 1136 osób - to największy dobowy wzrost przypadków od początku epidemii. Zmarło następne 25 osób. Natomiast w środę potwierdzono 974 nowych przypadków, we wtorek - 711, w poniedziałek - 748, w niedzielę - 910, a w sobotę - 1002. Łącznie od początku epidemii zakażenie potwierdzono u 82 809 osób. Zmarło 2369 zakażonych.

Nowe strefy żołte i czerwone

Wiceminister mówił też o tym, że resort obecnie reaguje na rozwój epidemii, wprowadzając restrykcje na poziomie powiatów, a nie całego kraju.

- W tej chwili nie mówimy o obostrzeniach dotyczących całego kraju, tylko wprowadzamy je punktowo do miast i powiatów. Tej zasady będziemy się trzymać - powiedział Kraska.

Zobacz również: Nowe strefy żółte i czerwone. Więcej powiatów z obostrzeniami