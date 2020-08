- Jesień jest typowym okresem infekcyjnym, kiedy występują zwykłe przeziębienia i grypa, w tym roku dodatkowo mamy infekcję koronawirusa, więc będzie to dość duże wyzwanie dla polskiej służby zdrowia - powiedział w niedzielę (23 sierpnia) wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Wiceszef resortu zdrowia mówił w Polskim Radiu 24 m.in. o tym, jak będzie wyglądała sytuacja związana z epidemią na jesieni, skomentował też najnowszy bilans COVID-19 w Polsce. W niedzielę Ministerstwo Zdrowia podało, że zakażenie koronawirusem potwierdzono u kolejnych 581 osób, zmarło czterech chorych. W sobotę (22 sierpnia) resort informował o 900 przypadkach, a w piątek (21 sierpnia) o 903 - największej dobowej liczbie zachorowań od początku epidemii w Polsce.

Nacisk na lekarzy medycyny rodzinnej

Kraska podkreślił, że resort przygotował jesienną strategię do walki z koronawirusem. - Przygotowaliśmy już na jesień strategię, bardzo mocno kładąc nacisk na lekarzy medycyny rodzinnej, bo to oni będą tym pierwszym ogniwem, gdzie przychodzi pacjent - powiedział.

Wiceminister zdrowia zwrócił uwagę, że jesień jest typowym okresem infekcyjnym, kiedy występują zwykłe przeziębienia i grypa. - W tym roku niestety mamy dodatkowo infekcję koronawirusa, więc będzie to dość duże wyzwanie dla polskiej służby zdrowia - ocenił. Wskazał, że w okresie infekcyjnym w ciągu dnia do lekarza potrafi się zgłosić ok. 200 tys. osób z dolegliwościami takimi jak kaszel i gorączka.

Komentarz do najnowszego bilansu

Wiceminister zdrowia przyznał, że w najbliższym czasie nowych przypadków koronawirusa będzie jeszcze dość dużo. Kraska, komentując niedzielne statystyki, którą mówią o 581 nowych przypadkach, zaznaczył, że zawsze weekendy są tymi dniami, kiedy jest wykonywanych mniej testów, a więc ujawnionych jest mniej przypadków. - Ja bym chciał, żeby spadek liczby zachorowań był tendencją stałą - powiedział.

Jego zdaniem ostatnie wysokie liczby nowych dziennych przypadków wynikają ze społecznego rozprężenia. - Trochę już zapomnieliśmy o koronawirusie, że on jest wśród nas, przyzwyczailiśmy się do niego. Wakacje też niestety temu sprzyjają - powiedział Kraska.

Wiceminister zwrócił uwagę, że obecnie nie ma dużych ognisk zakażeń w zakładach pracy, jednak - jak mówił - jest wiele małych ognisk, które są konsekwencją imprez rodzinnych i powrotów z wakacji.

Więcej młodych ludzi w szpitalach

Kraska wskazał, że w ostatnich tygodniach zaobserwowano większą liczbę młodych osób w szpitalach. - W tej chwili młode osoby, nie zawsze z chorobami współistniejącymi pojawiają się na oddziałach i przebieg zakażenia koronawirusem jest u nich czasem bardzo ciężki - powiedział wiceszef MZ.

Zaapelował po raz kolejny o przestrzeganie zasad epidemicznych - zasłanianie nosa i ust, trzymanie dystansu i dezynfekcji. - To jest naprawdę bardzo skuteczna metoda, aby przerwać łańcuch epidemiologiczny koronawirusa - podkreślił.