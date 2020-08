"Wciąż mamy kilka dużych ognisk, które dostarczają nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To m.in. kopalnie na Śląsku i duże zakłady w Małopolsce" - powiedział w sobotę (1 sierpnia) wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, komentując dane o nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem.

Zdjęcie Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska /Tomasz Jastrzębowski /East News

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę o 658 nowych potwierdzonych przypadkach koronawirusa oraz o śmierci pięciu kolejnych osób .

To trzeci z kolei dzień z najwyższą liczbą nowych zakażeń w ciągu doby od początku epidemii. W piątek resort informował o 657 potwierdzonych zakażeniach i siedmiu zgonach, a w czwartek o 615 zakażeniach i 15 zgonach.

Komentując to w Polsat News, wiceminister Waldemar Kraska zwrócił uwagę, że "w sobotę jest co prawda tylko o jeden przypadek więcej, niż w piątek, ale rzeczywiście mamy kolejny rekord". Jak jednak zaznaczył, "to nie są takie przyrosty, że ta ilość jest podwajana, tylko mamy mniej więcej constans".

Sześć dużych ognisk

Wiceminister resortu zdrowia zauważył też, że na czele zestawienia zachorowań z podziałem na województwa są: śląskie (214 nowych zakażeń) i małopolskie (157).

"Mamy tam sześć dużych ognisk, które w dalszym ciągu dostarczają nam tych nowych przypadków zakażenia: to są kopalnie i duże zakłady w Małopolsce" - powiedział Kraska. Dodał również, że prowadzone są tam testy przesiewowe, więc - jak zaznaczył - "tych przypadków będzie więcej jeszcze przez kilka dni".

Główne źródła zakażeń

Kraska zwrócił uwagę, że mimo apeli Ministerstwa Zdrowia niektórzy wciąż nie stosują się do zaleceń sanitarno-epidemiologicznych rekomendowanych przez głównego inspektora sanitarnego. Wyjaśnił, że chodzi przede wszystkim o przestrzenie publiczne: środki transportu, sklepy lub wesela, gdzie jak podkreślił - ognisk pojawia się coraz więcej.

"Musimy bardzo zwrócić uwagę, aby te kolejne źródła ograniczać i żeby tych nowych zakażeń nie było aż tyle" - podkreślił Kraska.

Łączna liczba potwierdzonych dotychczas w Polsce przypadków koronawirusa wynosi 46 346. Zmarło 1721 osób.