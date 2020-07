Warmińsko-mazurskie: Nowe przypadki koronawirusa. Wśród zakażonych lekarz stomatolog

Wśród osób z woj. warmińsko-mazurskiego, u których we wtorek (28 lipca) potwierdzono zakażenie koronawirusem, jest lekarz stomatolog z Giżycka, co spowoduje konieczność skierowania na kwarantannę ok. 70 osób. Inna zakażona osoba uczestniczyła w dyskotece na Mazowszu.

Zdjęcie Kierowca warszawskiej karetki w kombinezonie ochronnym, zdj. ilustracyjne /Jaap Arriens/NurPhoto /Getty Images

We wtorek w woj. warmińsko-mazurskim potwierdzono pięć nowych zakażeń koronawirusem. Wśród tych osób jest lekarz stomatolog z Giżycka.

"Ta osoba źle się czuła, więc nie przyjmowała pacjentów, ale i tak ok. 70 osób będzie musiało przejść kwarantannę" - poinformował wojewódzki inspektor sanitarny w Olsztynie Janusz Dzisko. Dodał, że drugą osobą zakażoną w tym mieście jest pacjent stacji dializ, ale ustalenia epidemiczne pozwalają stwierdzić, że nie miał on wielu kontaktów z innymi ludźmi.

Wśród osób z potwierdzonym we wtorek zakażeniem jest też uczestnik dyskoteki w woj. mazowieckim.

"Innych uczestników zabawy będzie ustalał sanepid z Mazowsza" - powiedział Dzisko. Przyznał, że dyskoteki jako takie nie działają, jednak wiele lokali urządza urodziny klubu czy rocznice działalności i pod tym pretekstem organizuje zabawy.

We wtorek w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie testowani są pracownicy placówki, bo w ostatnich dniach potwierdzono zakażenie koronawirusem u pracownicy tej uczelni.

Woj. warmińsko-mazurskie plasuje się w kraju w gronie regionów o najniższym poziomie potwierdzonych zakażeń. Dotąd stwierdzono 343 przypadki COVID-19.