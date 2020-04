Stołeczni policjanci ukarali w czwartek mandatami 198 osób łamiących przepisy o zakazie zgromadzeń – poinformowała w piątek Komenda Stołeczna Policji. Wobec 21 osób, które odmówiły przyjęcia mandatu policja skierowała wnioski do sądu o ukaranie.

Zdjęcie Warszawa: W czwartek ukarano mandatami 198 osób; 21 wniosków o ukaranie do sądu (zdjęcie ilustracyjne) //Łukasz Gągulski /PAP

Jak przekazała KSP, od 24 marca policjanci 1797 razy podejmowali czynności wobec osób łamiących przepisy o zakazie zgromadzeń. "W tym nałożono 1444 mandatów karnych. W pozostałych przypadkach kierowane są wnioski o ukaranie do sądu" - poinformowano.

Reklama

Jak zaznaczyła policja, ostatniej doby policjanci przekazali 20 kolejnych informacji do Powiatowych Inspektorów Sanitarnych. Łącznie takich informacji przekazano już 256. "W tych przypadkach mogą być zastosowane jeszcze surowsze kary administracyjne" - podała KSP.

Poinformowała też, że w czwartek mandatami ukarano 198 osób, a z tego samego artykułu, w związku z odmową przyjęcia mandatów do sądu skierowane zostało 21 wniosków o ukaranie.

Działania policji wspiera kilkuset żołnierzy i funkcjonariuszy straży miejskiej. Patrole można spotkać we wszystkich dzielnicach Warszawy.

Kara, która może być nałożona na osobę łamiącą obejmującą ją kwarantannę, a także na osoby, które nie przestrzegają ograniczeń dotyczących przemieszczania się i zgromadzeń w miejscu publicznym, może wynosić nawet 30 tys. zł. Osobom, które - mając świadomość zakażenia koronawirusem - narażają na to zakażenie innych, grozi do 5 lat więzienia, a w przypadku narażenia wielu osób - do 10 lat.

Koronawirus w Polsce 196 10 432 8 695 38 125 6 568 18 69 431 24 129 2 432 7 1424 41 280 6 168 2 95 1 153 1 174 2 204 8