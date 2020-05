Jedynie co dziesiąty uczeń nauczania początkowego przyjdzie w poniedziałek (25 maja) do szkoły - wynika z ankiet przeprowadzonych wśród rodziców dzieci z klas 1-3. Od przyszłego tygodnia wznawiane są w stołecznych podstawówkach zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla najmłodszych.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Lars Baron /Getty Images

"W tym tygodniu we wszystkich 226 warszawskich podstawówkach, w tym specjalnych, przeprowadziliśmy ankietę wśród rodziców. Zapytaliśmy o to, czy poślą swoje dzieci 25 maja na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych. Wyniki poznaliśmy 21 maja. Zgodnie z deklaracjami rodziców 25 maja do szkół podstawowych ma wrócić 4892 (na 45 tys.) uczniów" - poinformowała wiceprezydent m.st. Warszawy Renata Kaznowska.

O formule zajęć - zgodnie z wytycznymi MEN - decyduje dyrektor szkoły, w zależności od sytuacji w placówce. Od niego zależy, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy też z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia, wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach 1-3 szkoły podstawowej, prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wychowawcy świetlic szkolnych i w miarę możliwości inni nauczyciele, wskazani przez dyrektorów.

Szczegółowe wytyczne

Do klas 1-3 w szkołach podstawowych nie mogą przychodzić uczniowie, jeśli w domu jest osoba chora lub przebywająca na kwarantannie. Dzieci nie zostaną przyjęte do placówki, jeśli mają podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 37,5°C) lub pracownik zaobserwuje u nich kaszel lub kichanie.

Na jednego ucznia przypada przynajmniej 4 mkw powierzchni. W zajęciach, w stałej sali, może brać udział 12 uczniów (maksymalnie 14), a każda grupa będzie miała jednego, stałego nauczyciela. Przerwy w zajęciach będą ogłaszane nie rzadziej, niż co 45 minut i spędzane tylko pod nadzorem nauczyciela. Zajęcia będą zorganizowane tak, aby grupy się ze sobą nie spotykały. Dzieci będą przychodziły do szkoły w różnych godzinach, wyznaczonych przez dyrektora.

Uczniowie będą siedzieli pojedynczo w ławkach, w odległości przynajmniej 1,5 metra od siebie. Nie mogą się wymieniać żadnymi przyborami szkolnymi. Sale będą wietrzone co godzinę.

W zajęciach w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym będą mogły brać udział tylko dwie grupy uczniów, a po każdych zajęciach sprzęt sportowy będzie myty lub dezynfekowany. Będzie można wychodzić na świeże powietrze - jednak tylko przy zachowaniu zasad dystansu.

Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły np. do parku. Będą się odbywały zajęcia świetlicowe również w innych salach.

Stołówki będą działały w trybie zmianowym, a dzieci będą jadły posiłki w różnych godzinach, podzielone na grupy.

Dzieciom w szkole będzie badana temperatura - dwa razy w ciągu dnia. Uczniowie będą regularnie myli ręce, w łazienkach powieszono już instrukcje, jak to prawidłowo zrobić.

Osoby przyprowadzające i odprowadzające dzieci będą musiały przestrzegać środków ostrożności - osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe. Rodzice będą mogli przebywać w przestrzeni wspólnej - przy zachowaniu, co najmniej 2 m dystansu.

Kolejne rozszerzenia

Od 25 maja uczniowie klas ósmych będą mogli uczestniczyć w konsultacjach na terenie szkoły (indywidualnie lub w małych grupach, do 12 osób). Ich wymiar zostanie uzależniony od potrzeb uczniów i warunków pracy szkoły. A harmonogram ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami. Konsultacje są dobrowolne i skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających wiedzę. Od 22 maja dla uczniów, którzy będą chcieli skorzystać z konsultacji, są dostępne cztery warszawskie internaty zorganizowane w szkołach ponadpodstawowych.

Od 1 czerwca możliwość konsultacji zostanie rozszerzona - dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Będzie też można korzystać z bibliotek szkolnych.

W poniedziałek 25 maja, zostaną również otwarte placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży w Warszawie, Państwowe Ognisko Artystyczne "Nowolipki", Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej oraz ośrodki oświatowo-wypoczynkowe i rehabilitacyjne, które nadzoruje stołeczne Biuro Edukacji. Działalność wznawiają także warszawskie bursy.

Ratusz poinformował, że aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom szkół podstawowych i uczniom zakupiono ponad 51 tys. wielorazowych i 45 tys. jednorazowych maseczek, ponad pół miliona par rękawiczek i ponad 9 tys. przyłbic. Ponadto do placówek trafiło również ponad 700 dodatkowych dozowników i 44,6 tys. litrów płynu dezynfekującego. Placówki przed otwarciem zostały posprzątane, usunięto z nich zbędne sprzęty.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaapelował do rządu, aby przeprowadzał nauczycielom testy genetyczne.