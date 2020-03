Organizatorzy samochodowego protestu przedsiębiorców dotarli we wtorek przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Wcześniej kilkadziesiąt samochodów zablokowało pl. Trzech Krzyży w centrum Warszawy. Kierowcy, jadąc z prędkością kilku kilometrów na godzinę, blokowali ulice i używali klaksonów.

Zdjęcie Protest w centrum stolicy /Piotr Molecki /East News

Paweł Tanajno, który prowadzi w mediach społecznościowych relację na żywo z protestu, poinformował, że protestujący chcą udać się przed siedzibę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ok. godz. 13.30 Tanajno opuścił auto i powiedział, że idzie spotkać się z premierem Mateuszem Morawieckim. Prowadząc relację, podchodził do przedstawicieli służb i pytał, którędy może wejść do urzędu.

Policjanci wylegitymowali go. Swoje dane osobowe podał, nieustannie prowadząc relację w sieci.

Funkcjonariusze poinformowali, że zostanie ukarany mandatem. Nie przyjął go jednak, w związku z tym wniosek o ukaranie zostanie skierowany do sądu.