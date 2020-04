Warszawa zapewni maseczki mieszkańcom?

Miasto Warszawa zakupiło maseczki, które udostępni urzędnikom, kierowcom autobusów i motorniczym tramwajów oraz szpitalom i wolontariuszom. Nie ma informacji o ewentualnym rozdawaniu maseczek mieszkańcom - wynika z odpowiedzi ratusza na pytania przesłane przez PAP.

Zdjęcie Maseczki; zdj. ilustracyjne /AFP

W czwartek wchodzi obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Wiele samorządów rozprowadza maseczki wśród mieszkańców. PAP zapytała władze stolicy, czy będą rozdawały maseczki warszawiakom. Nie otrzymała na to pytanie odpowiedzi.

Natomiast jeszcze przed świętami, zanim minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował o wprowadzeniu obowiązku zakrywania ust i nosa, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział na konferencji prasowej, że na razie nie planuje rozdawania mieszkańcom stolicy maseczek. "Dlatego, że są zalecenia, żeby maski zmieniać. W związku z powyższym, to by oznaczało, że w Warszawie należy kupić miliony masek" - wyjaśnił Trzaskowski.

W odpowiedzi na pytania PAP dotyczące wyposażenia w maseczki określonych grup zawodowych rzecznik ratusza Karolina Gałecka poinformowała, że miasto już zapewniło "środki ochrony dla pracowników służby zdrowia w miejskich szpitalach w tym 140 tys. szt. maseczek i 35 tys. przyłbic".

Planowane zwiększenie liczby kupowanych maseczek

"Dodatkowo zabezpieczyliśmy w środki ochrony osobistej organizacje pozarządowe, które zajmują się bezdomnymi. Staramy się maksymalnie wspierać środowiska osób bezdomnych, aby tutaj zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa" - napisała.

Podkreśliła, że "miasto zaopatruje w maseczki również pracowników prowadzących bezpośrednią obsługę mieszkańca". "Stosujemy ten środek ochrony razem z innymi rozwiązaniami, takimi jak przegrody plastikowe na stanowiskach obsługi, przyłbice, rękawiczki ochronne" - przekazała.

Zapowiedziała, że w związku z nowymi zaleceniami rządu planowane jest "zwiększenie liczby kupowanych maseczek, rozszerzając jednocześnie ich asortyment o maseczki wielorazowego użytku".

Wskazała, że "jeśli chodzi o kierowców komunikacji miejskiej to maseczki dla nich zapewniane są bezpośrednio przez przewoźników". Poinformowała, że miasto nie otrzymało "sygnałów, by były problemy z ich ilością". "Na bieżąco monitorujemy sytuację i w miarę naszych możliwości dostarczamy środki ochrony osobistej do potrzebujących placówek" - oznajmiła.