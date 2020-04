"Pracujemy nad zakupem szybkich testów. Będą one skierowane w pierwszej kolejności do personelu medycznego" - poinformował w poniedziałek wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Zdjęcie Test na obecność koronawirusa /PIETER STAM DE JONG /PAP/EPA

Wiceminister, pytany o to, czy możemy obecnie mówić o trendzie spadkowym zakażeń koronawirusem w Polsce, odparł, że resort monitoruje dane na bieżąco, jednak jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o jakimś trendzie.

Cieszyński był też pytany o kwestię kierowania na badania lekarzy i personelu medycznego, którzy stanowią sporą część wszystkich zakażonych. Jak powiedział, trwają rozmowy w sprawie zakupu szybkich testów, m.in. dla personelu medycznego.

"My teraz pracujemy nad zakupem takich szybkich testów, które nie wymagają tak długiego czasu oczekiwania, jak te (...), które są teraz wykorzystywane w diagnostyce" - powiedział Cieszyński. "One z pewnością, w pierwszej kolejności, będą skierowane właśnie do personelu medycznego" - zapewnił.

Wiceszef resortu zdrowia podkreślił, że to właśnie medycy są dziś na "pierwszej linii frontu", dlatego wszystkie działania Ministerstwa Zdrowia w zakresie dostarczania środków ochrony osobistej będą skierowane przede wszystkim do pracowników służby ochrony zdrowia.