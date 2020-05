"Myślę, że za kilkanaście dni odczujemy to, że zachorowań w Polsce na COVID-19 będzie zdecydowanie mniej" - powiedział we wtorek (5 maja) wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że ubywa też pacjentów najbardziej chorych podłączonych do respiratorów.

Zdjęcie Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska /Hubert Mathis /Agencja FORUM

Waldemar Kraska powiedział we wtorek na antenie TVP info, że od kilkunastu dni widzimy w Polsce wypłaszczanie krzywej zachorowalności na COVID-19.

"Myślę, że za kilkanaście dni odczujemy to, że zachorowań będzie zdecydowanie mniej. Mogę powiedzieć, że opieram to na codziennych raportach, jakie dostajemy ze szpitali jednoimiennych i szpitali zakaźnych, gdzie tych nowych pacjentów nie przybywa" - podkreślił wiceminister.

Dodał, że dobrą wiadomością jest również to, iż ubywa pacjentów najbardziej chorych, którzy są podłączeni do respiratorów.

"Tych respiratorów jest zajętych z dnia na dzień coraz mniej. Więc myślę, że ta tendencja dość może powolna i może byśmy wszyscy chcieli, żeby to było zdecydowanie szybciej, ale na pewno jest tendencją do malejącej liczby zakażeń, a także liczby zgonów" - podkreślił Kraska.

Jak podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia, łącznie w Polsce jest 14 242 zakażonych koronawirusem, a 700 osób zmarło.

Koronawirus w Polsce. Tłumy w Ikei w Krakowie 1 / 3 Udający się do galerii i sklepów wielkopowierzchniowych muszą pamiętać o zachowaniu minimum dwumetrowego dystansu od pracowników i innych klientów, a także o noszeniu maseczek i rękawiczek jednorazowych. Na zdjęciu: Tłumy klientów przed Ikeą w Krakowie, 4 maja 2020 Źródło: East News Autor: OSKAR NOWAK udostępnij