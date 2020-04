Z powodu zagrożenia koronawirusem księża z archidiecezji łódzkiej, a także metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, apelują do wiernych o uczestnictwo w wielkanocnych uroczystościach kościelnych, ale tylko za pośrednictwem internetu.

Zdjęcie Arcybiskup Grzegorz Ryś /Piotr Kamionka /Reporter

Tegoroczne święta przejdą do historii Kościoła jako Wielkanoc, podczas przeżywania której kościoły były puste z powodu szerzącej się epidemii koronawirusa. W całej Polsce księża apelują do wiernych, aby chronili swoje życie i nie ryzykowali wychodzenia z domu, także do kościoła.

Nadal obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej liturgii wydana przez metropolitę łódzkiego, a abp Grzegorz Ryś zachęca do udziału w uroczystości kościelnych transmitowanych w sieci.

Praktycznie każda parafia chciałaby dotrzeć w ten sposób do wiernych, ale nie w każdej wspólnocie są takie możliwości. Głównie techniczne. Duchowni zachęcają wtedy do oglądania lub słuchania wielu powszechnie dostępnych transmisji z mszy i nabożeństw składających się na wielkanocną liturgię.

Modlitwa za pośrednictwem mediów

W Wielki Piątek wierni mogli obejrzeć nabożeństwo ekumenicznej drogi krzyżowej w kanale YouTube archidiecezji łódzkiej oraz kanałach kościołów zrzeszonych w łódzkim oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej, a także na antenach publicznych radia i telewizji.

W regionie łódzkim, oprócz przekazów na archidiecezjalnym YouTubie, w modlitwie można się połączyć za pośrednictwem innych mediów. O godzinie 21.00 na antenie TVP3 Łódź rozpocznie się transmisja liturgii Wielkiej Soboty z kaplicy metropolity łódzkiego arcybiskupa Grzegorza Rysia. To samo nabożeństwo transmituje Polskie Radio Łódź.

W niedzielę na antenie lokalnej łódzkiej rozgłośni Polskiego Radia o 12.00 rozpocznie się transmisja z łowickiej katedry, gdzie pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Dziuby celebrowana będzie msza Zmartwychwstania Pańskiego. Także w niedzielę o 18.00, również na antenie Polskiego Radia Łódź, posłuchać będzie można retransmisji nabożeństwa wielkanocnego z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętego Mateusza w Łodzi.

Uroczystości kościelne obejrzą też widzowie łódzkiej kablówki, czyli telewizji TOYA.

"Słowo potrafi oświetlić rzeczywistość, która jest dosyć ciemna"

W wywiadzie dla portalu archidiecezji, nawiązując do powszechnych transmisji w sieci, metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś odniósł się do ważności słowa Bożego w tegorocznej liturgii wielkanocnej. "Słowo potrafi oświetlić rzeczywistość, która jest dosyć ciemna" - podkreślił arcybiskup.