Wielka Sobota. Gdzie oglądać transmisje online?

Dziś Wielka Sobota. Dla chrześcijan to czas nadziei i oczekiwania na Zmartwychwstanie Chrystusa. W polskiej tradycji to właśnie w ten szczególny dzień święci się pokarmy i odwiedza grób Jezusa. W tym roku, z powodu pandemii koronawirusa, koszyki poświęcimy w domach. Gdzie zobaczyć Wigilię Paschalną i rezurekcję? Poniżej publikujemy listę nabożeństw wraz z godzinami transmisji online.

Zdjęcie Dziś Wielka Sobota. Dla chrześcijan to czas nadziei i oczekiwania na Zmartwychwstanie Chrystusa /MONKPRESS /East News

Wielka Sobota jest trzecim, ostatnim dniem i centralnym punktem Triduum Paschalnego. To szczególny czas nadziei i oczekiwania na Zmartwychwstanie Chrystusa. W ten dzień nie odprawia się mszy świętej. Zgodnie z polską tradycją, wierni udają się natomiast do kościoła, by święcić tam pokarmy i odwiedzić grób Chrystusa. Po zachodzie słońca rozpoczyna się liturgia Wigilii Paschalnej, której obrzędy należą już do Niedzieli Zmartwychwstania.

Reklama

W tym roku, w związku z pandemią koronawirusa, nie będzie święcenia pokarmów w kościołach. Nie oznacza to jednak, że święconki w tym roku nie będzie w ogóle.

Polski episkopat zdecydował, że święcenie pokarmów odbędzie się w domach. Błogosławieństwa powinna dokonać głowa rodziny, według zaleceń opublikowanych na stronie każdej parafii.



Święcenie pokarmów. Jak zrobić to w domu?

Akcja #Święconka. Episkopat zachęca do publikowania zdjęć koszyczków

Wideo youtube

Nabożeństwa w Wielką Sobotę online

Błogosławieństwo pokarmów (święconek) oraz liturgię Wigilii Paschalnej można zobaczyć za pośrednictwem mediów lub on-line. Poniżej prezentujemy listę transmisji z kościołów wraz z godzinami.

11:00 Błogosławieństwo pokarmów w Piwnicznej-Zdroju



12:00 Błogosławieństwo pokarmów w Parafii w Paszkówce



12:00 Błogosławieństwo pokarmów w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie



15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Różaniec w Niepokalanowie



17:00 Błogosławieństwo pokarmów w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chicago



17:45 Nowenna i Koronka do Miłosierdzia Bożego w Parafii Anioła Stróża w Gorzycach



18:00 Liturgia Wigilii Paschalnej w Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze

18:00 Różaniec w Parafii św. Brata Alberta w Elblągu

19:00 Liturgia Wigilii Paschalnej i rezurekcja w Bazylice św. Floriana w Krakowie



20:00 Liturgia Wigilii Paschalnej w Bazylice w Piekarach Śląskich



20:00 Wigilia Paschalna z rezurekcją w Klasztorze Benedyktynów w Tyńcu

21:00 Liturgia Wigilii Paschalnej w Katedrze Tarnowskiej

Godziny transmisji nabożeństw z innych miejsc kraju i polskich parafii za granicą w Wielką Sobotę i w kolejne dni można sprawdzić TUTAJ.

Triduum Paschalne

W tradycji Kościoła rzymskokatolickiego Triduum Paschalne rozumie się jako trzy etapy misterium Odkupienia. Etap pierwszy to Ostatnia Wieczerza - pożegnalna uczta oraz zapowiedź ofiary. Etap drugi to wydarzenia Wielkiego Piątku, zakończone śmiercią Chrystusa na krzyżu. Etapem trzecim jest spoczynek Jezusa w grobie i zmartwychwstanie.



Chrześcijańskie święta Wielkanocne nawiązują do Paschy - największej uroczystości religii żydowskiej, obchodzonej na pamiątkę wyzwolenia Żydów z niewoli egipskiej.

Słowo Pascha (w jidysz: Pajsoch) w tłumaczeniu na język polski oznacza "przejście". Odnosi się to do przejścia Chrystusa ze śmierci do życia, które dokonało się w momencie powstania z martwych w Wielką Noc.