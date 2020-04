Wielkanoc 2020. Pierwsza dama zachęca do wysyłania życzeń

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda zachęca do wysyłania pocztą elektroniczną życzeń wielkanocnych. "Świąteczny czas będzie dużo trudniejszy dla osób opuszczonych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia. Pamiętajmy także o pracownikach służby zdrowia i służb mundurowych" - zaapelowała.

"Zbliżają się Święta Wielkanocne. Niestety, w tym roku nie będzie to pora spotkań i odwiedzin. Musimy przebywać w naszych domach, tylko wśród najbliższych" - mówiła pierwsza dama na filmie udostępnionym w czwartek, 2 kwietnia, przez Kancelarię Prezydenta.

Agata Kornhauser-Duda apelowała, by pamiętać o osobach opuszczonych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia, dla których świąteczny czas będzie dużo trudniejszy. "To nasi starsi, samotni sąsiedzi. Pacjenci hospicjów i szpitali. Mieszkańcy Domów Spokojnej Starości, Domów Opieki Społecznej, ośrodków, w których pomaga się bezdomnym, Domów Samotnych Matek. Dla nich kontakt z krewnymi i z pomagającymi im wolontariuszami będzie bardzo ograniczony" - wskazywała.

Zachęcała też, by pamiętać także o pracownikach służby zdrowia oraz służb mundurowych, od których pracy i poświęcenia tak wiele dzisiaj zależy. "Dajmy tym osobom znać, że o nich pamiętamy, że się o nich troszczymy! Przekażmy im miłe życzenia wielkanocne" - zaproponowała.

Zwrot do najmłodszych

W szczególności, pierwsza dama zwróciła się do dzieci, by otworzyły serca i uruchomiły wyobraźnię. "Jak możecie przyłączyć się do tej akcji? Wybierzcie osobę bądź instytucję, do której chcecie wysłać życzenia. Rodzice z pewnością Wam w tym pomogą. Wykonajcie pracę plastyczną, sfotografujcie ją lub nagrajcie krótki filmik z życzeniami i wyślijcie pocztą elektroniczną. Tak będzie najlepiej i najbezpieczniej" - wskazywała.

Poinformowała też, że sama przygotowałam kartkę świąteczną, a jej zdjęcie prześle mailem do pracowników i podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej.

"Jestem pewna, że nie zabraknie wam zapału, ani dobrych pomysłów. Dzielcie się nimi z waszymi rówieśnikami! Niech jak najwięcej osób dowie się, że w tym trudnym czasie wszyscy myślimy o sobie nawzajem i że wspólnie się wspieramy" - mówiła Agata Kornhauser-Duda.

"Gorąco zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w tej akcji" - dodała.