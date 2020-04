Wielkanoc. Minister zdrowia: Nie jedźmy do rodziny na święta

Wielkanoc w gronie rodzinnym? Minister zdrowia Łukasz Szumowski apeluje, by również w święta pozostać w domach i nie odwiedzać rodziny.

Zdjęcie Minister zdrowia Łukasz Szumowski /Zuma / SplashNews.com /East News

"Ogromna prośba i apel o to, by jednak się nie spotykać, żeby ograniczać spotkania. Pozwólmy, by te święta były świętami życia, a nie śmierci. Często takie spotkania mogą doprowadzić do rozprzestrzeniania się tego wirusa i śmierci ludzi, którzy mogliby przeżyć" - zaapelował w czwartek (9 kwietnia) rano w Polskim Radiu minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Reklama

Minister dodał, że jest wiele sposobów na to, by z bliskimi skontaktować się zdalnie i warto tak zrobić, szczególnie w przypadku osób starszych, które potrzebują tego kontaktu najbardziej. "Chrońmy jednak ich przed bezpośrednim kontaktem" - zaznaczył.