Wielkanoc jest największym świętem w całym roku liturgicznym. Ze względu na epidemię koronawirusa i wprowadzone obostrzenia sanitarno-epidemiczne biskupi udzielili dyspensy od uczestnictwa w mszy świętej. Jednocześnie zachęcają do uczestnictwa w nabożeństwie za pośrednictwem transmisji online. Publikujemy listę transmisji wraz z godzinami.

Zdjęcie Wielkanocna msza święta online. Gdzie oglądać? /Karol Makurat/ /Reporter

Niedziela Wielkanocna z mszą świętą rezurekcyjną, odprawianą o świcie dla uczczenia zmartwychwstania Chrystusa. W kościołach Najświętszy Sakrament był niesiony w uroczystej procesji - pośród bicia dzwonów i pieśni wielkanocnych - trzykrotnie obnoszony jest wokół kościoła.

W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa i wprowadzone obostrzenia sanitarno-epidemiczne nie odbędą się procesje rezurekcyjne, ponieważ w liturgii tej może uczestniczyć do pięciu wiernych osób.

"Z powodu epidemii, w kościołach nie odbywa się obrzęd święcenia pokarmów. Księża biskupi poprosili, by ojciec rodziny lub inna osoba, odmówili przed wielkanocnym posiłkiem błogosławieństwo, którego formułę można znaleźć m.in. na stronach diecezjalnych i na stronie www.episkopat.pl.Zapraszam do uczestnictwa w Niedzielę Wielkanocną w południe w transmisji w TVP1, Polsacie i TV Trwam modlitwy Regina Coeli z papieżem Franciszkiem, który udzieli całemu światu specjalnego błogosławieństwa 'Urbi et Orbi'" - powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Episkopatu.

Transmisję mszy świętych można oglądać także online w sieci.





Wideo Jasna Góra Klasztor Ojców Paulinów – transmisja na żywo, ON-LINE, msza święta na żywo

Msza święta online z Jasnej Góry

Wielkanocne msze św. odprawiane na Jasnej Górze w Częstochowie można oglądać na stronie internetowej sanktuarium oraz na stronie Konferencji Episkopatu Polski .

Na Jasnej Górze o godz. 6:00 rozpoczęła się procesja rezurekcyjna i msza święta, którą celebrował bp Antoni Długosz. O 12:30 odprawiona zostanie msza święta skierowana do dzieci. Szczegółowe informacje o godzinach mszy św. przy Ołtarzu Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze dostępne są TUTAJ (plan jest aktualizowany codziennie).

Transmisje mszy świętych online

6:00, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30 Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze

11:00 Oratorium św. Teresy w Domu Betlejem w Jaworznie

12:00 Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej

12:00 Klasztor oo. dominikanów w Łodzi

15:00 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Wilno, Litwa

17:00 Kaplica w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach

17:00 Kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej

17:00 Kościół św. Antoniego w Nagoszynie

17:00 Parafia Świętej Marii Magdaleny w Międzybrodziu Bialskim

19:00 Archikatedra Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Jana Ewangelisty w Lublinie