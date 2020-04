​Wielki Tydzień. Jak obchodzić Triduum Paschalne?

Wielkanoc w tym roku - w związku z pandemią koronawirusa - obchodzona będzie nietypowo. Nie zmienia to jednak istoty ani treści Triduum Paschalnego i Wielkiej Nocy - przypomina metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

Zdjęcie Abp Wiktor Skworc /Mateusz Grochocki /East News

Kościelny hierarcha skierował słowo pasterskie do wiernych swojej diecezji, w którym wskazał, jak można przeżywać Wielki tydzień w tych nietypowych czasach.

"Zachęcam więc wszystkich diecezjan do przeżywania tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa za pośrednictwem mediów. Ta nietypowa forma religijnego zaangażowania nie zmienia ani istoty, ani treści obchodów Triduum Paschalnego i Wielkiej Nocy. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do świętowania zwycięstwa Pana Jezusa nad grzechem i śmiercią" - dodał.

W związku z obowiązującymi w kraju obostrzeniami spowodowanymi epidemią, msze i tradycyjne obrzędy religijne odbywać się będą w kościołach i katedrach bez udziału wiernych. Abp Skworc zwrócił uwagę na wagę uczestnictwa we mszy świętej i zachęcił do wspólnotowego i rodzinnego przygotowania się do udziału we mszy transmitowanej za pośrednictwem mediów.

"Przyjmijmy błogosławieństwo Urbi et Orbi"

Zachęcił też do pobłogosławienia pokarmów w Niedzielę Wielkanocną i do pamięci o wszystkich, którzy w tych trudnych okolicznościach niosą pomoc, narażając swoje własne życie. "Pamiętajcie o ofiarach panującej pandemii, powierzajcie ich miłosierdziu Pana, który jest Życiem i Zmartwychwstaniem" - wezwał.

"W południe przyjmijmy w miarę możliwości papieskie błogosławieństwo 'Urbi et Orbi' (Miastu i Światu). W tym dniu przekażcie Waszym bliskim życzenia wielkanocne telefonicznie lub mailowo. Wedle możliwości przesyłajmy sobie pozdrowienia świąteczne - nieraz w bardzo pomysłowych formach - za pośrednictwem innych komunikatorów. Publikujmy je w mediach społecznościowych. Niech całą wirtualną rzeczywistość wypełni ta radosna wieść: Jezus żyje! Pan prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!" - zaapelował abp Skworc.