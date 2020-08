Wielkopolskie: Koronawirus w Amice we Wronkach

U jednego z pracowników Amiki we Wronkach (Wielkopolskie) potwierdzono zakażenie koronawirusem. Pracownicy, którzy mieli kontakt z zakażonym zostali objęci kwarantanną.

Jak podkreślił rzecznik prasowy Grupy Amica S.A. we Wronkach Zdzisław Wiese, potwierdzenie zakażenia u pracownika nie wpłynęło na funkcjonowanie zakładu.

- Jest to pierwszy przypadek zakażenia, który odnotowaliśmy u nas. Jest to osoba, która została wskazana przez osobę z zewnątrz Amiki, ponieważ nie stało się to wewnątrz zakładu. Zakażenie potwierdzono u pracownika działu logistyki Fabryki Kuchni - powiedział.

Dodał, że wszystkie osoby, z którymi zakażony pracownik miał bezpośredni kontakt, zostały objęte kwarantanną. U wszystkich mają także zostać wykonane testy na obecność koronawirusa.

- Wszystkie miejsca, w których przebywał zakażony pracownik zostaną poddane dezynfekcji. To są standardowe działania, które przewidują procedury i które zostały opracowane już na początku pandemii w firmie. Przypomnieliśmy także pracownikom w specjalnym komunikacie, żeby stosować się do wszystkich środków ostrożności, o których cały czas mówimy - zaznaczył.

Zakażenia również w innym zakładzie

We wtorek lokalne media podały także informacje o przypadkach zakażeń koronawirusem u pracowników zakładu produkcyjnego firmy Krispol w Psarach Małych pod Wrześnią. W firmie zajmującej się produkcją bram i stolarki otworowej zakażenie potwierdzono u kilku pracowników.

Od początku pandemii w Wielkopolsce odnotowano 4815 przypadków zakażeń koronawirusem, z czego obecnie 1411 to przypadki aktywne. Dotychczas w regionie z powodu COVID-19 zmarło 215 osób. Wyzdrowiało zaś 3189 mieszkańców województwa.